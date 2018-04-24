Dopo Germania e palasport italiani, Gianna Nannini porta il tour 'Fenomenale' al Teatro antico di Taormina il 18 agosto, tra gli eventi di TAOmusica 2018

Dopo il successo dei concerti in Germania e nei palasport italiani, FENOMENALE – IL TOUR di GIANNA NANNINI arriverà sul prestigioso palco del Teatro antico di Taormina, SABAT0 18 AGOSTO (ore 21.30). Un emozionante e imperdibile live, che arriva a due anni di distanza dall’ultimo concerto dell’artista in uno degli scenari più suggestivi d’Italia, tra gli eventi più attesi della nuova edizione di TAOmusica 2018, la rassegna di spettacoli a pagamento più partecipata in Sicilia ospitata al Teatro antico di Taormina, organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita

FENOMENALE – IL TOUR vede una formazione d’eccezione composta da Davide Tagliapietra e Thomas Festa alle chitarre, Will Medini alle tastiere, sequenze e programmazioni, Daniel Weber al basso, Moritz Muller alla batteria, Isabella Casucci, Annastella Camporeale e Roberta Montanari ai cori.

In questi speciali concerti estivi, Gianna Nannini riproporrà le canzoni del nuovo album di inediti AMORE GIGANTE in un crescendo in cui si alterneranno tutti i suoi successi.

Info biglietti

Platea Vip € 80,50

Tribuna Numerata €69,00

Cavea Numerata €57,50

Cavea Non Numerata€40,00