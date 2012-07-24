“Giardini Musicali” Celebra Vincenzo Furfaro a Cittanova
"Giardini Musicali", una festa di musica contemporanea con clarinetti, celebra Vincenzo Furfaro a Cittanova il 11 agosto, con la partecipazione di Fabrizio Meloni e Francesco Anile
24 Luglio 2012 - 17:25 | di Redazione
L’associazione musico-culturale “Lato 2” organizza un’evocativa festa della musica, “Giardini Musicali“, che si terrà il prossimo 11 agosto nel verde della Villa comunale “Carlo Ruggiero” di Cittanova, alle ore 19.00. Questo evento rende omaggio al musicista Vincenzo Furfaro, a un anno dalla sua scomparsa, attraverso una particolare sperimentazione sul clarinetto.
Un’Opera Artistica Originale: “Cecè, Flash-move”
La performance “Cecè, Flash-move” per solista, quartetto e orchestra di clarinetti, verrà eseguita in prima assoluta. Un coro di clarinetti si unirà in un’orchestra estemporanea creando una installazione-performance innovativa, ispirata dal retaggio culturale del Mediterraneo e dalla cultura teatrale-musicale della Magna Grecia.
Artisti in Primo Piano
- Fabrizio Meloni, primo clarinetto della Scala di Milano
- Il Nigun Clarinet Quartet
- Centinaia di clarinettisti locali radunati per un’orchestra estemporanea
La partitura, opera di Girolamo Deraco e diretta dal M° Mauro Fabbri, promette un’esperienza unica di sperimentazione teatrale e musicale. L’evento vanta anche la partecipazione speciale del tenore Francesco Anile.
“Giardini Musicali” si preannuncia come un momento di apertura innovativa nel cuore del Mediterraneo, sperimentando nuovi orizzonti teatrali e musicali il 11 agosto a Cittanova.
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