A Gioia Tauro il concerto di Natale della ‘School of talents’

Un evento musicale natalizio da non perdere. Si svolgerà il prossimo 30 Dicembre presso il Susan Bowling a Gioia Tauro, l’atteso concerto organizzato dalla “School of talents” diretta dal musicista, produttore, consulente musicale della trasmissione televisiva di Rai 1 “Ti lascio una canzone” e talent scout Claudio Noto in collaborazione con l’insegnante di canto Luisa Pirrotta.

I giovani artisti per qualche ora, trasmetteranno valori che edificano la vita di ogni giorno e rendono l’annuale concerto non un avvenimento ma un grande evento, capace di suscitare emozioni che nobilitano l’uomo e lo aprono ai valori della pace, del dialogo e del rispetto per tutte le cose che ci circondano.

I due docenti protagonisti del concerto

A seguire gli interpreti ci penseranno due colonne della musica italiana, il siciliano Claudio Noto da sempre appassionato della buona melodia per la quale ha lasciato il posto da insegnante per dedicarsi attivamente al suo primo amore, la musica, e la “bionica” Luisa Pirrotta che vanta collaborazioni in vari studi di registrazione come arrangiatrice e turnista ma particolarmente apprezzata e conosciuta nel panorama musicale come vocal coach, responsabile casting per la Calabria e non solo, del noto concorso “La vela d’oro”.

Entusiasti e trepidanti sono i giovani musicisti pronti ad esibire ad un pubblico eterogeneo, il lavoro svolto con i loro docenti Pirrotta e Noto.

Le collaborazioni di Claudio Noto

Tra le collaborazioni che Noto vanta nel suo curriculum vitae vi sono quelle con Tony Renis, Humberto Gatica, Andrea Guerra, Mario Venuti, Massimo Ranieri, Bobby Solo, Maurizio Fabrizio, I Cugini di Campagna, Riccardo Cocciante, Bungaro, Leonardo De Amicis e tanti altri ma su tutto, spicca il suo amore per i ragazzi tant’è che ha aperto tre sedi della “School of talents” in Sicilia e ha fondato il Contest School of talent sul Web che vanta migliaia di visite giornaliere. Il sodalizio con la docente Pirrotta crea quindi, un concerto che rappresenta un’opportunità per i talenti nostrani che saranno le voci e quindi i protagonisti della compilation “A song for Christmas” volume 3.

Allo spettacolo sarà anche presente il musicista reggino Pino Pirrotta che collabora alla preparazione delle basi musicali.

La compilation A song for Christmas

“La compilation A song for Christmas per la quantità e la varietà dei brani proposti, la qualità sonora e vocale delle esecuzioni, la quantità e varietà di proposte didattiche contenute, è davvero un prodotto innovativo – affermano i docenti musicisti Pirrotta e Noto – Non si tratta infatti di una semplice raccolta di canti di Natale, ma di un’opera capace di offrire nuove risorse didattiche e di raggiungere diversi obiettivi, sia da un punto di vista musicale, sia da un punto di vista operativo, creativo e formativo.

Il concerto sarà anche occasione di mostrare i nostri talenti seri, preparati e professionali che si esibiranno in un’atmosfera scintillante di luci natalizie, in testi impegnativi, canti natalizi di diverse tradizioni, più famosi ed amati”.