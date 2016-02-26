Gioia Tauro: ‘Luci della città’ con il musical ‘My Fair Lady’

Continua con successo la stagione teatrale “Luci della Città”, organizzata dall’assessore alla Cultura del Comune di Gioia Tauro Francesco Toscano, con due appuntamenti imperdibili.

Si comincia il 10 marzo con la magia di “My Fair Lady”, musical tra i più famosi e rappresentati del mondo e reso celebre dalla indimenticabile trasposizione cinematografica del 1964 con Audrey Hepburn. Lo spettacolo è diventato un’icona del genere musicale, una rappresentazione elegante e brillante, una favola romantica e sempre attuale che il regista Abbati ha mantenuto nella sua semplicità valorizzando la magia dello show.

Si chiude in bellezza il 12 aprile con “L’amico del cuore”, commedia scritta e diretta da Vincenzo Salemme, nella quale ipocrisia, invidia e provincialismo tessono la tela di uno spettacolo che s’impreziosisce grazie alla brillante simpatia di Biagio Izzo che trasporta il pubblico nelle divertenti vicissitudini di ambigui personaggi.

Una commedia che vede nella classica ma sempre vincente dinamica degli equivoci un terreno fertile in cui dispiegare la propria trama recitata in un dialetto napoletano che conferisce verve all”interpretazione degli attori.