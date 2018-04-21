Poste Italiane per la Giornata della Terra lancia sei cartoline filateliche, disponibili anche negli uffici postali con sportello filatelico in Calabria

Poste Italiane partecipa alla Giornata Internazionale della Terra con sei cartoline filateliche dedicate all’iniziativa, disponibili anche in Calabria negli uffici postali con sportello filatelico di Reggio Calabria centro (via Miraglia), Locri (via Roma), Catanzaro (Corso Mazzini), Cosenza (via Veneto), Crotone (via Paternostro), Vibo Valentia (via L. Razza).

Le sei cartoline possono essere richieste singolarmente, o racchiuse in un cofanetto personalizzato, dove ognuna evoca il connubio tra paesaggio urbano e naturale: “Torri vegetali”, “L’onda”, “Nuvole dentro”, “Strade naturali”, “Riflessioni”, “La finestra dell’anima”.

La Giornata della Terra, che si festeggia domenica 22 aprile, è la più grande manifestazione ambientale del mondo, uno dei momenti in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare il nostro pianeta e promuoverne la salvaguardia. Un evento voluto fortemente dal senatore statunitense Gaylord Nelson e promosso precedentemente dal presidente John Fitzgerald Kennedy, che coinvolge ogni anno fino a un miliardo di persone in quasi duecento paesi.