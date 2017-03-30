Giornata Mondiale della Terra, al via le celebrazioni

di Alessandro Sica – E’ l’evento ambientale più grande del pianeta. Una giornata in cui la popolazione mondiale si unisce per celebrare la terra. E’ l’Earth Day e si celebra il 22 aprile.

Voluta dal senatore statunitense Gaylord Nelson e promossa ancor prima dal presidente John Fitzgerald Kennedy, coinvolge ogni anno fino a un miliardo di persone in oltre 190 paesi del mondo.

Nel tempo, la Giornata della Terra è diventata un avvenimento educativo ed informativo.

L’inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le migliaia di piante e specie animali che scompaiono, e l’esaurimento delle risorse non rinnovabili, queste alcune delle tematiche affrontate.

L’idea del 1962 e il teach-in di Nelson

L’idea della creazione di una “Giornata per la Terra” fu discussa nel 1962, anno in cui le proteste contro la guerra del Vietnam erano in aumento, ed al senatore Nelson venne l’idea di organizzare un “teach-in” sulle questioni ambientali. Nelson riuscì a coinvolgere anche noti esponenti del mondo politico come Robert Kennedy, che nel 1963 attraversò ben 11 Stati del Paese tenendo una serie di conferenze dedicate ai temi ambientali.

L’Earth Day prese definitivamente forma nel 1969 a seguito del disastro ambientale causato dalla fuoriuscita di petrolio dal pozzo della Union Oi al largo di Santa Barbara, in California. E così si sviluppò il principio secondo cui “Tutte le persone, a prescindere dall’etnia, dal sesso, dal proprio reddito o provenienza geografica, hanno il diritto ad un ambiente sano, equilibrato e sostenibile”.

Dalla prima manifestazione del 1970 a Earth Day Italia

Il 22 aprile 1970, 20 milioni di cittadini americani si mobilitarono per una manifestazione a difesa della Terra.

Da allora l’evento è cresciuto notevolmente ed oggi coinvolge un miliardo di persone in tutto il pianeta. In Italia si promuove l’Earth Day Italia. Dopo il successo dello scorso anno che ha visto protagonista Papa Francesco al Villaggio per la Terra di Earth Day Italia, quest’anno si prevede il boom di visite per cinque giorni, dal 21 al 25 aprile con spettacoli, concerti, incontri ed attività di ogni tipo che animeranno il cuore di Roma, esattamente nella terrazza del Pincio e del Galoppatoio di Villa Borghese.

Per maggiori info: www.villaggioperlaterra.it e www.earthdayitalia.org