Giornata Internazionale della Pace: le mani si stringono anche nello sport

A Pellaro, i ragazzi giocano a piedi nudi. Al via il Festival dello Sport di Cittadinanza promosso dal Csi a Reggio Calabria

22 Settembre 2025 - 08:51 | Comunicato Stampa

Giornata della pace

In occasione della Giornata Internazionale della Pace, istituita il 30 novembre 1981 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione 36/67, i ragazzi della pallacanestro Csi hanno aperto, in questa importantissima giornata, il Festival Nazionale dello Sport di Cittadinanza 2025. Significativa l’esperienza vissuta dai ragazzi dell’ Asd Basket Pellaro, all’interno del PalaColorCsi a Reggio Calabria. Un allenamento atipico per i piccoli atleti del gruppo allenato dal tecnico Armando Russo. Una fase dell’allenamento, infatti, ha previsto un laboratorio sul tema della pace aperto dall’intervento dal Presidente Provinciale Csi Paolo Cicciù.

Giornata della pace

A metà campo, spazio al confronto sui temi della Pace: il valore dell’amicizia, della fratellanza, la giustizia sociale ed il diritto al gioco per tutti. Subito dopo, la scelta di giocare la partitella a piedi scalzi. Il video, di questi giorni, del bambino a piedi nudi, con la sorellina sulle spalle, in fuga dai bombardamenti, ha colpito i ragazzi e le famiglie in campo. L’idea quindi di provare a vivere dal vivo l’esperienza della paura, della precarietà, dell’instabilità, della povertà di risorse e opportunità. Scappare dietro ad un pallone sapendo di poter cadere, farsi male, perdendo ogni riferimento in qualsiasi momento. Giocare, se pur una cosa bellissima, a piedi nudi è diventato qualcosa di diverso e complesso per i ragazzi in campo. Da qui, il fermarsi e, se pur simbolicamente, provare ad avere accanto a loro il ragazzo che scappava, che provare a mettere in salvo la sorellina, che aveva paura. Si certo, sono simboli e segni ma, era ed è necessario far capire soprattutto ai ragazzi che, certe conquiste nel campo e nella vita, vanno difese e conosciute. L’allenamento, a Pellaro, in questo quartiere di Reggio Calabria, sì è chiuso con il cerchio e le riflessioni del gruppo. La foto a metà campo con le mani che si stringono, il segno per simboleggiare un legame di solidarietà e unione tra individui, superando le differenze, un gesto d’intesa per promuovere la pace, l’unione e la cooperazione, in campo e nella vita. I ragazzi, questa mattina, hanno vinto! Domani il Festival proseguirà con l’avvio della nuova stagione sportiva della Polisportiva Arghilla a Colori. In campo, a Modenelle, anche il patto di collaborazione tra Medici del Mondo ed il Garante Metropolitano dell’Infanzia e dell’Adolescenza dott. Emanuele Mattia. In questo martoriato e fragilissimo quartiere, piccoli segni di speranza, grazie al gioco e allo sport. Martedì il torneo di Dama al Parco della Mondialità che, per l’occasione, diventerà lo spazio dove accogliere culture e storie diverse. L’università Mediterranea con il Dipartimento DIGIES, protagonista Mercoledì a Palazzo Zani. La firma della Convenzione con il Csi e l’avvio del primo Laboratorio Universitario di Educativa Sportiva di Strada, i due temi che caratterizzeranno il pomeriggio: educazione, gioco, partecipazione e legalità, i pilastri di un progetto ambizioso e unico nel suo genere. Il fine settimana si chiuderà con il Trofeo di Padel a sostegno del reparto di Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. L’aspetto tecnico e sportivo abbinato ai percorsi educativi e formativi fanno di questo modo di vivere lo sport, un importante strumento di partecipazione, pace ed educazione. Vivere le tante esperienze sportive come spazi di condivisione, confronto, dialogo e inclusione diventa, in questo momento storico, fondamentale. Ancora una volta, gli impianti sportivi, le scelte, la rete messa in campo, sono diventati spazi e strumenti di legalità, partecipazione e cooperazione. La pace, a Reggio Calabria, OGGI è anche questo! Buon FESTIVAL a tutti!

Reggio Calabria Sport