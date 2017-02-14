Il giovane cantante reggino, Nicholas Mauro, al Palafiori di Sanremo

Esibirsi a Sanremo durante la settimana del Festival della Canzone Italiana, l’evento musicale dell’anno, non ha eguali. Ne è convinto Nicholas Mauro (in foto), giovane cantante diciassettenne di Reggio Calabria, che è stato ospite nella cittadina ligure. Nicholas ha presentato il suo primo inedito, “Con te l’immenso”, musica e testo di Pino Pirrotta, all’interno della IV edizione del concorso “Una Miss per Sanremo 2017”.

Il concorso Una Miss per Sanremo 2017

Pur non essendo una gara canora, la manifestazione è una delle più importanti tra quelle collaterali al Festival di Sanremo arricchita dalla partecipazione di artisti nazionali e da numerose esibizioni, incontri, programmi televisivi ed eventi speciali. Un opportunità per i giovani cantanti di esibirsi in una vetrina di qualità. Un altro modo di “mostrarsi” a Sanremo: «Salire sul palco del Palafiori di Sanremo, per la seconda volta, è un’emozione molto forte.

Parteciparvi è uno spettacolo – ha affermato emozionato il giovane promettente cantante – È stata una bella esperienza sia dal punto di vista artistico, umano che musicale. Un arricchimento culturale». Una passione «innata», quella del canto, che Nicholas coltiva fin da piccolo. Oltre a studiare canto e pianoforte, da cinque anni frequenta il corso di strumenti a fiato, trombone nello specifico, al Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria.

Studi, influenze e primo album

Un giovane ambizioso che predilige la musica classica italiana, ne è prova il suo primo inedito in cui canta una storia d’amore. Ascolta e si ispira ai Pooh e Il Volo, e tra qualche mese, su tutti i digital store, uscirà il suo primo album con all’interno anche il singolo “Con te l’immenso”.