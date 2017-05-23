Girone C della fase nazionale al giro di boa

Completato il girone di andata della fase nazionale. Dopo le prime tre giornate il girone C vede al comando con 4 punti Fabriano e Cerignola, ad inseguire con una gara di svantaggio ci sono Lamezia e Palermo. I marchigiani hanno iniziato con una vittoria casalinga contro la Green, poi sono usciti sconfitti dal PalaSparti di Lamezia Terme ma nell’ultimo turno hanno fatto il colpaccio in casa dell’Udas. Proprio Cerignola dopo le prime due vittorie arrivava a punteggio pieno al big match. Partita difficile, seppur iniziata bene e con vantaggio. Quest’ultima dopo aver battuto Lamezia a domicilio si è imposta anche sul difficile campo di Palermo per poi trovare la sconfitta casalinga nell’ultima giornata. Palermo e Lamezia dopo la gara di “andata” giocata 2 giorni fa si rincontreranno domenica a campi invertiti. Match cruciale per entrambe le squadre, win or go home si dice negli states. Infatti chi vince ha ancora speranze per i primi due posti, chi uscirà sconfitta dovrà dire addio al sogno chiamato serie B. Lamezia ha perso entrambe le gare giocate fuori casa, mentre è reduce dallo stupendo successo di 10 giorni fa tra le mura amiche contro Fabriano. Palermo ha giocato al contrario due gare su tre al PalaMangano. La prima vittoria è arrivata proprio nello scorso week end ai danni del Lamezia, dopo aver perso in quel di Fabriano e in casa contro Cerignola. Girone molto equilibrato quindi, tutti possono vincere contro tutti e nessuna partita è scontata. Domenica sicuramente verranno emessi i primi verdetti inappellabili. Fabriano si gioca una buona fetta del primo posto nello scontro diretto contro Cerignola in casa, Lamezia sempre in casa dovrà imporre la legge dello Sparti se vuole continuare a sognare.