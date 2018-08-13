Si chiuderà il 21 agosto, dopo circa un mese di successi e grandi eventi il Giubileo dei Sanrobertesi nel mondo, uno degli appuntamenti più originali e più di successo dell’intero territorio calabrese.

Una manifestazione identitaria, quella promossa dall’Amministrazione Comunale di San Roberto, che ha riportato in Calabria migliaia di emigranti giunti da ogni parte del globo. Dall’Africa, dall’America, dall’Europa. E c’è chi è giunto ai piedi dell’Aspromonte persino dalla lontanissima Tasmania, uno stato insulare isolato al largo della costa meridionale dell’Australia, dopo 35 ore di viaggio.

Il legame con gli emigranti sparsi nel mondo

A dimostrazione dell’attaccamento e del sentimento di amore che nutre ogni emigrante per la propria terra d’origine, e di quel doppio filo che il Comune di San Roberto ha saputo creare tra la popolazione locale e quella sparsa in tutto il mondo, che ha come obiettivo la cooperazione e la creazione di nuove opportunità di sviluppo per il territorio.

Un Giubileo, quello che si appresta alla conclusione, che ha ottenuto risultati incredibili e che sarà ricordato come un fiore all’occhiello nella storia cittadina.

La cerimonia di chiusura, fissata per il 21 agosto, giorno in cui verrà spenta la torcia giubilare, accesa dal Sindaco Roberto Vizzari lo scorso 27 luglio e rimasta accesa per tutto il periodo dei festeggiamenti, vedrà la partecipazione straordinaria dell’Arcivescovo di Reggio Calabria, Mons. Giuseppe Fiorini Morosini che porterà il proprio messaggio di speranza e fiducia nel futuro in un terra laboriosa, desiderosa di cambiare e intraprendente.

Gli eventi in programma fino al 21 agosto

Da non perdere, però, le ultime serate in programma.

Si parte stasera e domani con la festa patronale di Maria SS del Rosario di Pompei in Colelli, dove tra gli altri, arriveranno i “Sonohra” in concerto.

Il 15 agosto, invece, al Parco Comunale di San Roberto il XXXVII Festival Internazionale del Folklore “Gira lu mundu in tour”, il giorno successivo la festa dei bambini e la serata musicale con Paolo Sottilotta.

Momento clou della parte finale del programma sarà poi la seconda edizione della Festa della birra e dell’asado “Beer & Asado Fest” che nei giorni 17 e 18 agosto animerà la cittadina dell’area dello Stretto con cibo, musica e tanto divertimento.

Una serata di ballo liscio, dedicata ai più adulti, e un’ultima manifestazione musicale anticiperanno la cerimonia finale, durante la quale, verranno inoltre celebrati i 30 anni di sacerdozio del parroco della comunità, padre Benoit Mundjo.

PROGRAMMA DAL 13/08 AL 21/08

13 AGOSTO

FESTA MARIA SS DEL ROSARIO DI POMPEI COLELLI

Colelli – “Nonostante tutto ho ancora voglia di giocare” – Giornata dedicata a Vittorio Vizzari

Ore 17.30 giochi e gonfiabili per i più piccoli

Dalle 18.00 Apertura stand gastronomico

Ore 21.00 Spaghettata in piazza e intrattenimento musicale con Salvatore Briganti

14 AGOSTO

FESTA MARIA SS DEL ROSARIO DI POMPEI COLELLI

Colelli – Ore 16.30 Processione di Maria SS del Rosario di Pompei per le vie del paese

Dalle 18.00 Apertura stand gastonomico

Ore 20.45 Grande spettacolo piromusicale

Ore 22.00 i Sonohra in concerto

15 AGOSTO

Ore 21.30 Parco delle Mimose – XXXVII Edizione del Festival Internazionale del Folklore “Gira lu mundu in tour”

16 AGOSTO

Ore 19.30 Parco delle Mimose – Festa dei bambini

Ore 22.00 Serata musicale con Paolo Sottilotta

17 AGOSTO

Ore 21.00 Parco delle Mimose – II Edizione “Beer & Asado Fest” e concerto degli Akusma

18 AGOSTO

Ore 21.00 Parco delle Mimose – II Edizione “Beer & Asado Fest” e concerto degli Eliakos

19 AGOSTO

Ore 21.00 Parco delle Mimose – Serata di ballo liscio

20 AGOSTO

Ore 21.00 Parco delle Mimose – Serata musicale

21 AGOSTO

Ore 19.00 Cerimonia di chiusura del Giubileo dei Sanrobertesi nel mondo con la presenza straordinaria di Mons. Giuseppe Fiorini Morosini