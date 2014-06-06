Giunge al termine la seconda edizione del talent show di Raidue

E’ stata, senza dubbio, l’edizione di Suor Cristina, che alla fine c’è l’ha fatta vincendo il titolo di The Voice of Italy, con il 62% delle preferenze. Dopo la proclamazione, Suor Cristina ha come al solito spiazzato tutti chiedendo e ottenendo di recitare il Padre Nostro tutti insieme.

La giovane religiosa siciliana ha sorpreso, commosso e divertito non solo i telespettatori italiani ma di tutto il mondo, grazie a YouTube, dove il suo video è stato visualizzato, ad oggi, più di 50 milioni di volte. “Spero che tu possa cambiare le cose e dare un esempio importante, e lo dico da ateo” è stata la dedica del suo coach, dopo la vittoria.

Significativa a questo riguardo la sua posizione nel Socialscore di Tvzap, l’indice che misura la popolarità sui social network, dove è rimasto stabile in posizioni altissime per tutta la durata della trasmissione.

A lei quindi è spettato il premio finale del talent musicale di Rai2, scelto attraverso il meccanismo del televoto, un contratto di esclusiva con la casa discografica Universal Music.

Questo il tweet che il Cardinal Ravasi dedica a Suor Cristina “Se commettiamo ingiustizia, Dio ci lascerà senza musica. (Cassiodoro) #tvoi”.