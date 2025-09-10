Regionali, Falcomatà inaugura la sua segreteria politica

Quel giorno avranno luogo dibattiti e discussioni sulle prospettive di rilancio della Regione Calabria

Domani, giovedì 11 settembre 2025, alle ore 18:00, aprirà ufficialmente la segreteria politica di Giuseppe Falcomatà, candidato al consiglio regionale della Calabria con il Partito Democratico, a sostegno del presidente Pasquale Tridico.

Nuovo punto di confronto per i cittadini

Il nuovo punto di confronto, sito al civico 16 di via Magna Grecia, sarà operativo tutti i giorni e rappresenterà un luogo in cui Giuseppe Falcomatà avrà modo di condividere il proprio programma e raccogliere ogni spunto utile da parte dei cittadini.

Dibattiti e discussioni per il rilancio della Regione Calabria

In questa sede, infatti, nei prossimi giorni avranno luogo dibattiti e discussioni sulle prospettive di rilancio della Regione Calabria, chiamata al voto il 5 e 6 ottobre prossimi.

La cittadinanza è invitata a partecipare.