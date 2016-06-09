Il reggino Giuseppe Rotilio scelto tra i parrucchieri per il Taormina Film Fest

Cresce l’attesa per il Taormina film fest, il festival cinematografico internazionale, che si svolge in Sicilia, e che con grande successo oggi giunge alla sua 62° edizione.

Il Taormina Film Fest e i suoi ospiti

Una manifestazione sensazionale, che ha luogo ogni anno nel magico scenario del Teatro Antico della caratteristica Taormina, ricca di novità, con ben oltre 100 titoli tra anteprime, corti e documentari e 100 ospiti nazionali ed internazionali, tra cui il celebre Richard Gere che avrà il ruolo di Presidente Onorario del Festival.

“Sul palco del Teatro Antico è passato qualsiasi grande attore, grande produttore e grande regista italiano, al pari di incredibili star internazionali che all’epoca facevano a gara per essere diretti o collaborare con qualche talento nostrano. Da Cary Grant a Marlon Brando, Charlton Heston e Gregory Peck per non dire Elizabeth Taylor e Richard Burton, tutti sono stati ospitati a Taormina nei medesimi anni di Monicelli, Gassman, Sordi e Monica Vitti.” (http://www.taorminafilmfest.net)

Un parrucchiere reggino nel team della Compagnia della Bellezza

Tra i tanti collaboratori di questo fantastico evento, c’è anche un reggino, Giuseppe Rotilio, che è stato scelto tra i 250 parrucchieri Compagnia della Bellezza, provenienti da tutta Italia.

Giuseppe parteciperà dunque al Taormina Film Fest 2016, di cui il gruppo Compagnia della Bellezza sarà partner beauty ufficiale, occupandosi degli hairstyle dei celebri ospiti, nei giorni 17-18-19 giugno, e affermandosi come unico parrucchiere di Reggio Calabria selezionato per far parte del team.

L’intervista a Giuseppe Rotilio

Oggi CityNow incontra Giuseppe, il quale ci racconta della sua grande passione e di questa prossima esperienza.

Come nasce la tua passione per il mondo dell’hairstyle?

“E’ una passione che è nata e cresciuta con me, fin da piccolo infatti sono stato affascinato da questo mondo e dalle infinite possibilità che questa arte ci offre”.

Cosa ami del tuo lavoro?

“Amo il cambiamento, niente mi rende così felice come l’espressione di una cliente soddisfatta e che si piace”.

Sei da poco stato selezionato per far parte del team hairstyle del Taormina Film Fest. Quali sono le sensazioni che hai provato nel ricevere questa notizia?

“Sono felicissimo, è stata una grande soddisfazione per me, mi darà grande carica e motivazione nel fare sempre di più”.

Come affronterai questa bellissima esperienza?

“Con la professionalità e l’umiltà di sempre.”

Sei stato l’unico parrucchiere di Reggio Calabria ad essere stato scelto tra 250 CDB. Allora vuol dire che anche nella nostra città è possibile affermarsi ed evolversi lavorativamente. Cosa pensi a riguardo?

“Reggio Calabria è una delle città più belle d’Italia. L’impegno, la determinazione, e l’amore per la propria professione, può far si che il sogno di ogni persona in qualsiasi posto del mondo possa evolversi”.

Sicuri del suo ottimo lavoro, auguriamo tanta fortuna a Giuseppe, uno dei talenti reggini che ci rende orgogliosi della nostra terra, e invitiamo tutti a dare un’occhiata alla sua pagina Facebook Giuseppe Rotilio “Compagnia della Bellezza” Reggio Calabria.