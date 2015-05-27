City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Giusy Versace condurrà il programma di Rete4 ‘Alive–La forza della Vita’

L'atleta paralimpica debutta alla conduzione al fianco di Vincenzo Venuto: otto puntate in prima serata dal 28 maggio con storie di chi non si è arreso

27 Maggio 2015 - 18:00 | di Vincenzo Comi

Giusy Versace, conduttrice di Alive - La forza della Vita su Retequattro

Dopo la vittoria a “Ballando con le Stelle” e il fresco primato italiano siglato pochi giorni fa sui 200 metri a Lodi, per Giusy Versace inizia una nuova avventura che la vedrà protagonista in prima serata su Retequattro nel programma “Alive – La forza della Vita”.

L’atleta paralimpica debutta così nella conduzione di un programma televisivo e lo fa al fianco del biologo e naturalista Vincenzo Venuto, giunto quest’anno alla terza edizione di Alive.

Il programma Alive su Retequattro

Curato da Simona Ercolani e in onda da domani, giovedì 28 maggio in prima serata per otto puntate, Alive narra le storie e le emozioni di persone che, messe alla prova da episodi tragici, non si sono arrese.

“E’ stata un’esperienza fantastica – racconta la Versace – che mi ha arricchito moltissimo sia da un punto di vista umano che professionale e per questo ringrazio il direttore di Retequattro Sebastiano Lombardi e Simona Ercolani per aver creduto in me, e Vincenzo Venuto per avermi accolta nella sua squadra.

Ho deciso di affrontare questa nuova avventura perché le storie che narreremo, sono racconti di grande forza e amore per la vita. Vicende che amo raccontare perché, in un certo senso, mi appartengono. Il messaggio che vogliamo trasmettere è forte, ricco di dolore ma allo stesso tempo pieno di speranza e positività, e in molti casi mi sono emozionata talmente tanto da non riuscire a trattenere le lacrime, cosa
che di solito succede quando sono io a raccontare del mio incidente e di come ho perso le gambe. Le storie che più mi sono rimaste dentro sono quelle legate alla violenza sulle donne: mi hanno provocato una scossa emotiva alla quale non ero preparata.

Quello mio e di Vincenzo è stato un viaggio in giro per l’Italia a scovare persone e storie, a volte faticoso ma affascinante e sono sicura che i telespettatori sapranno apprezzare il programma e commuoversi di fronte a quello che vedranno. Ci tengo, infine, a ringraziare i ragazzi della troupe per la loro professionalità, e mia zia Donatella per avermi vestita con la linea Versus in tutte le puntate”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Giusy Versace Tv
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?