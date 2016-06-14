Versace e Scagliola ancora eccellenze reggine
Il senatore Caridi si congratula con l'atleta reggina e con il giovane windsurfista, due eccellenze che portano in alto Reggio Calabria
14 Giugno 2016 - 19:01 | di Vincenzo Comi
Congratulazioni a Giusy Versace, calabrese doc, per il primo podio internazionale della sua carriera e a Francesco Scagliola, campione del mondo, categoria junior al Mondiale Slalom assoluto IFCA 2016.
Medaglia d’argento sui 200 metri T44 per l’atleta reggina che regala ancora emozioni nei Campionati Europei Paralimpici.
Una forza d’animo inaudita, un coraggio pauroso e soprattutto la determinazione che scorre nelle vene di Giusy Versace sono i fattori che la contraddistinguono.
Dopo la vittoria allo show “Ballando con le stelle”, la conduzione della “domenica sportiva” ecco un altro tassello da aggiungersi all’ambito sportivo, veicolando, ancora una volta, elementi determinanti della vita, tra cui, la forza d’animo da prendere come esempio per una crescita umanamente corretta.
Le congratulazioni si estendono a Francesco Scagliola, tesserato del circolo Windsurf dello Stretto di Reggio Calabria, che porta in alto lo sport calabrese dopo il recente successo che lo aveva proclamato Vice campione europeo, Slalom categoria under 17.
Un ragazzo dalle doti innate che merita il giusto riconoscimento da parte del territorio reggino.
Grazie alla determinazione di Giusy Versace e alla crescente voglia di Francesco Scagliola, Reggio Calabria conquista, sempre più, spazio nello sport mondiale.
Coesi nel rimarcare le eccellenze reggine.
Senatore Antonio Stefano Caridi,
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