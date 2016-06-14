Il reggino Francesco Scagliola è campione del mondo di Windsurf

Francesco Scagliola, giovane surfista reggino, ha portato a casa l’ennesima vittoria dell’anno: al Mondiale Slalom assoluto IFCA 2016 ha conseguito il titolo di Campione del mondo, categoria Junior. Nelle scorse settimane, Scagliola si era raccontato ai microfoni di City Now nella rubrica Talenti Reggini. (CLICCA QUI)

Dopo il recente successo che lo aveva decretato Vice campione europeo, Slalom categoria under 17, ad Almanarre (Francia), in una categoria comprendente atleti anche di ben due anni più grandi ed in una gara nella quale aveva dimostrato tecnica puntuale e padronanza dei mezzi, oggi, Francesco, tesserato con il Circolo Windsurf dello Stretto di Reggio Calabria, eleva lo sport calabrese e costituisce un riferimento importante per la FIV.

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Il liceo sportivo e gli allenamenti nello Stretto

Francesco Scagliola frequenta la classe 2 A Indirizzo sportivo del Liceo “A. Volta”, corso di studi che gli permette di coniugare gli allenamenti e le numerose competizioni annuali con lo studio liceale. Pratica il windsurf da piccolissimo, si allena prevalentemente nelle acque dello stretto ma anche in Brasile, a Jericoacoara, alle Barbados, a Tenerife. I numerosi successi non hanno modificato per nulla il carattere e la personalità di questo ragazzo, sempre sorridente, educato, benvoluto dai compagni di classe per l’umiltà , la semplicità e la simpatia che lo contraddistinguono.

Già nel 2012, a soli dodici anni, conquista il titolo di Campione del mondo under 13 nel circuito IFCA JYMG a Torbole, Lago di Garda. Da lì, un susseguirsi di risultati prestigiosi. Di seguito i più importanti:

2° Classificato Under 15 Campionato mondiale IFCA 2013 Alaçati Turchia

2 ° Classificato Under 15 Campionato europeo IFCA 2014 Bol, Croazia 2014

Campione Italiano AICW Under 15 Torbole, Lago di Garda 2014

1° Classificato Junior Italian slalom tour , Albisola Marina 2014

3° Classificato assoluto Coppa Italia 2014

3° classificato Campionati Europei Hyeres 2015 IFCA Under 17

Campione Italiano Under 15, Campionato italiano giovanile AICW 2015

1° Classificato Half hour, Torbole, Lago di Garda 2015

1°Classificato Eurocup, Torbole, Lago di Garda 2015

Francesco, fresco e abile atleta calabrese, protagonista dello sport giovanile mondiale, rappresenta una vera eccellenza e merita il giusto riconoscimento da parte dell’intero territorio.

Certi di sicuri ulteriori successi, il Dirigente Scolastico, Professoressa Angela Maria Palazzolo che ha sempre tifato per Francesco, consapevole delle doti umane e sportive in lui innate, i docenti e l’intera comunità del Liceo “Volta” di Reggio Calabria, rivolgono le congratulazioni e l’augurio di risultati sempre maggiori a Francesco e alla sua famiglia.