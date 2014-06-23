Giusy Versace in versione ‘bambola’ per ‘Wall of Dolls, il muro di bambole contro la violenza sulle donne.’

Giusy Versace in versione ‘bambola’. Al Centro Culturale di via De Amicis a Milano, per “Wall of Dolls – il muro di bambole contro la violenza sulle donne”, vernissage organizzato e promosso dalla cantante Jo Squillo, in occasione dell’apertura di Milano Moda Uomo.

Centinaia di bambole create ad hoc da stilisti, attrici, scrittrici e associazioni. Bambole che testimoniano la femminilità violata e lanciano un forte messaggio: basta alla violenza sulle donne!

Tra queste, c’era anche la bambola di Giusy Versace: capelli neri, canotta e fuseaux da gara e protesi da corsa tempestate da cristalli Swarovsky. Realizzata dall’azienda Magia2000, la bambola, che raffigura la Versace in versione atleta paralimpica, è stata esposta all’interno del Centro assieme alle diverse altre bambole realizzate per le varie celebrities presenti.“Sono felice di essere qui oggi – ha detto la Versace – perché il messaggio è davvero importante. Mi unisco quindi con gioia a questa nobile causa e apprezzo moltissimo l’impegno della mia amica Jo Squillo. Anch’io, nel mio piccolo, ogni giorno cerco di abbattere il muro dell’indifferenza e a maggior ragione sposo appieno questa causa, nella speranza che davvero possa cambiare qualcosa ”.