Giusy Versace in versione ‘bambola’ per ‘Wall of Dolls, il muro di bambole contro la violenza sulle donne.’
Tra le bambole esposte al Centro Culturale di via De Amicis anche quella dell'atleta paralimpica con protesi da corsa tempestate di cristalli Swarovski
23 Giugno 2014 - 10:58 | di Redazione
Giusy Versace in versione ‘bambola’. Al Centro Culturale di via De Amicis a Milano, per “Wall of Dolls – il muro di bambole contro la violenza sulle donne”, vernissage organizzato e promosso dalla cantante Jo Squillo, in occasione dell’apertura di Milano Moda Uomo.
Centinaia di bambole create ad hoc da stilisti, attrici, scrittrici e associazioni. Bambole che testimoniano la femminilità violata e lanciano un forte messaggio: basta alla violenza sulle donne!
Tra queste, c’era anche la bambola di Giusy Versace: capelli neri, canotta e fuseaux da gara e protesi da corsa tempestate da cristalli Swarovsky. Realizzata dall’azienda Magia2000, la bambola, che raffigura la Versace in versione atleta paralimpica, è stata esposta all’interno del Centro assieme alle diverse altre bambole realizzate per le varie celebrities presenti.“Sono felice di essere qui oggi – ha detto la Versace – perché il messaggio è davvero importante. Mi unisco quindi con gioia a questa nobile causa e apprezzo moltissimo l’impegno della mia amica Jo Squillo. Anch’io, nel mio piccolo, ogni giorno cerco di abbattere il muro dell’indifferenza e a maggior ragione sposo appieno questa causa, nella speranza che davvero possa cambiare qualcosa ”.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie