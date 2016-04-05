Gli Afterhours in Calabria

È arrivato alla IV edizione il Color Fest di Lamezia Terme, per l´edizione del 2016 arriva una nuova location e ospiti musicali di rilievo. Nella due giorni (12 e 13 agosto) dedicata alla musica e all’arte indipendente, la prossima edizione vedrá come palcoscenico naturale i ruderi dell’Abbazia benedettina di Lamezia Terme. Unica per storia e costruzione, la location è situata nei pressi di Sant’Eufemia Vetere, zona che si ipotizza faccia parte della vecchia Terina, la famosa città primordiale calabrese fondata nel VI secolo a.C.

Il 13 agosto a Lamezia arrivano gli Afterhours, storica band della scena alternative rock italiana che presenterà il nuovo album di inediti, in uscita il prossimo 10 giugno a quattro anni di distanza dal precedente. Il tour toccherà importanti città italiane, da Milano a Roma e Torino, e approderà per l’unica data in Calabria proprio a “Color”.

A firmare l’artwork del festival c’è quest’anno Pasquale De Sensi, artista calabrese tra i più rinomati della sua generazione. Le sue opere, attraversate sempre da una gioiosa tensione verso la bellezza, sono state esposte in Italia e Europa. De Sensi ha già lavorato inoltre con diversi artisti musicali, e ha recentemente vinto il primo premio al Best Art Vinyl Italia 2015, per la copertina realizzata per l’ultimo album di Umberto Maria Giardini,“Protestantesima”.