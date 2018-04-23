Gli assaggiatori di salumi per la valorizzazione della salumeria calabrese
Ad Acri il primo Concorso Regionale Salumi di Calabria dà vita ai Maestri Assaggiatori di Salumi, con il plauso di Coldiretti Calabria
23 Aprile 2018 - 14:56 | di Pasquale Romano
Ad Acri (CS) si è svolto il primo “Concorso Regionale Salumi di Calabria” intitolato a Francesco Monaco dirigente Arssa prematuramente scomparso. In tale occasione, la filiera dei salumi di Calabria D.O.P., così importante per la nostra regione, si è arricchita di una nuova figura: i Maestri Assaggiatori di Salumi che hanno ricevuto il Diploma dell’ONAS (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi). E’ stata costituita l’ONAS di Cosenza che ha come referente Nino Convertini. “Ciò – commenta Molinaro presidente di Coldiretti Calabria – consente di qualificare sempre di più queste eccellenze agroalimentari e quindi fare cultura e promozione sulla salumeria tipica a Denominazione di Origine Protetta con particolare riguardo alla razza del suino nero di Calabria. Un plauso – aggiunge – va sicuramente all’ARSAC per il costante e storico impegno nel recupero e valorizzazione del Suino Nero di Calabria che vedrà la presenza di alcuni divulgatori tra i primi Maestri Assaggiatori dei Salumi di Calabria”. E’ questo, un percorso quanto mai interessante che deve trovare ulteriori sinergie e per questo Coldiretti Calabria ritiene che l’ARSAC deve avviare e consolidare la collaborazione con ANAS (Associazione Nazionale Allevatori Suini). Altro fattore indispensabile è l’accreditamento da parte dell’Unione Europea di regione indenne dalla vescicolare suina. Questa – conclude Molinaro – è una filiera storica e di pregio che ha radici profonde nella tradizione e cultura calabrese e che dell’identità e distintività ha fatto i punti di forza Adesso con queste maggiori opportunità ci sarà una crescita qualitativa e una sana competizione per continuare il percorso di sviluppo e consolidamento della suinicoltura regionale.
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