«Intendo rivolgere le mie più fervide felicitazioni ed i migliori auguri, anche a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità reggina, a Monsignor Giorgio Costantino, parroco della chiesa di Santa Maria del Divin Soccorso, in occasione del 50esimo anniversario del suo Sacerdozio». Lo scrive in una nota il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, rivolgendosi al prelato reggino e alla comunità parrocchiale della chiesa del Divin Soccorso.

«Don Giorgio rappresenta da sempre una solida guida spirituale ed uno straordinario educatore per tante generazioni di giovani – ha aggiunto il sindaco – il triste episodio avvenuto nel maggio dello scorso anno, quando il parroco fu aggredito da alcuni giovani nel cortile della Chiesa, non ha minimamente scalfito la sua straordinaria volontà ed i nobili sentimenti che da sempre animano il percorso pastorale che tanto ha dato alla crescita sociale del quartiere e della Città».