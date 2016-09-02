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Ecco gli oggetti più rubati dai clienti degli hotel di lusso

Nemmeno le star resistono alla tentazione di portare via un ricordino dalla suite: gli albergatori di lusso a cinque stelle svelano cosa sparisce più spesso

02 Settembre 2016 - 18:19 | di Vincenzo Comi

Oggetti più rubati dai clienti nelle suite degli hotel di lusso

di Daniela Bonanno Conti – Non solo un diamante è per sempre ma anche un ricordino portato via da un hotel di lusso. Parola di alcuni proprietari di hotel di lusso a cinque stelle.

Nessuno è immune dalla tentazione di portare via qualche oggetto di valore in ricordo della loro presenza.

Questa tendenza non risparmia nemmeno le star del mondo della moda, della televisione e dello spettacolo che non sempre resistono al richiamo di portarsi via un piccolo oggetto dalla loro suite.

Tra le tre cose più rubate troviamo: le varie  profumazioni che usiamo nelle camere, gli accappatoi di spugna con logo dell’hotel con relative ciabatte di spugna, i suppellettili del ristorante, il posacenere e infine l’ombrello con logo dell’hotel.

Molto spesso alcuni  oggetti che i clienti sottraggono dalle loro suite rappresentano un danno economico per l’hotel. L’unica soluzione al problema è segnalare un’ipotetica lista nera dei cleptomani dell’albergo e buona permanenza!

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