Ecco gli oggetti più rubati dai clienti degli hotel di lusso
Nemmeno le star resistono alla tentazione di portare via un ricordino dalla suite: gli albergatori di lusso a cinque stelle svelano cosa sparisce più spesso
02 Settembre 2016 - 18:19 | di Vincenzo Comi
di Daniela Bonanno Conti – Non solo un diamante è per sempre ma anche un ricordino portato via da un hotel di lusso. Parola di alcuni proprietari di hotel di lusso a cinque stelle.
Nessuno è immune dalla tentazione di portare via qualche oggetto di valore in ricordo della loro presenza.
Questa tendenza non risparmia nemmeno le star del mondo della moda, della televisione e dello spettacolo che non sempre resistono al richiamo di portarsi via un piccolo oggetto dalla loro suite.
Tra le tre cose più rubate troviamo: le varie profumazioni che usiamo nelle camere, gli accappatoi di spugna con logo dell’hotel con relative ciabatte di spugna, i suppellettili del ristorante, il posacenere e infine l’ombrello con logo dell’hotel.
Molto spesso alcuni oggetti che i clienti sottraggono dalle loro suite rappresentano un danno economico per l’hotel. L’unica soluzione al problema è segnalare un’ipotetica lista nera dei cleptomani dell’albergo e buona permanenza!
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