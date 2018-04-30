Il coro “Voci on the road”, composto dalle docenti dell’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi”, dalla Dirigente Sonia Barberi e diretto dal Maestro Roberto Caridi, ha preso parte ad una delle manifestazioni dedicate alle corali più rinomate d’Europa: il 4° Festival Corale Internazionale “We are singing Adriatic”.

La manifestazione si è svolta dal 20 al 22 Aprile ed ha visto la partecipazione di cori provenienti da ogni parte d’Europa: Irlanda, Repubblica Ceca, Inghilterra… A rappresentare il nostro Paese era presente, tra gli altri, il coro reggino “Voci on the Road”.

Attraverso un repertorio profano, “Vanità di vanità”, “Un bacio a mezzanotte”, “O sole mio”, il coro ha esportato parte della tradizione musicale italiana, ricevendo consensi ed apprezzamenti. L’entusiasmo delle coriste, alla prima esperienza internazionale, la direzione impeccabile del Maestro Caridi, hanno coinvolto e divertito il pubblico presente.

Due le esibizioni: la prima nella Sala dei Cristalli, presso Abbazia, in Croazia, dove il coro si è esibito singolarmente, accompagnato dal trombettista Bruno Caridi; la seconda nelle bellissime e suggestive Grotte di Postumia, qui, a seguito dell’esecuzione di “O sole mio”, tutti i cori hanno cantato il brano “Hallelujah” di Leonard Cohen, dando vita ad un momento di viva emozione.

A seguire l’evento anche la stampa: le telecamere della BBC e diversi inviati di testate giornalistiche internazionali.

Un evento che ha dato grande lustro all’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi” e, di conseguenza, alla città di Reggio Calabria.