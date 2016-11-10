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Gli startupper reggini Marco e Davide tra le pagine di Millionaire

Due fratelli reggini con un brand di accessori ecosostenibili in legno, sughero e bergamotto raccontano su Millionaire come hanno finanziato l'avvio

10 Novembre 2016 - 12:51 | di Federica Geria

Marco, startupper reggino del brand di moda ecosostenibile

Due ragazzi con un’unica passione insita nel dna, quella per la moda. Marco e Davide sono due fratelli reggini che si sono lasciati guidare dalla stessa terra in cui sono nati e cresciuti per progettare qualcosa di unico ed eccezionale, dando vita ad un brand fatto di moda ed ecosostenibilità, che si veste del territorio in cui nasce e che coniuga tradizione e innovazione, creando prodotti inusuali ed eleganti con materiali pregiati.

Un brand 100% made in Italy, che punta alla qualità, realizzando accessori uomo/donna particolari, composti da tessuti di legno e sughero, buccia di bergamotto, bisso di misto lino, seta e cashmere, ognuno dei quali porta con sé una storia accompagnata dalla cura dei dettagli che solo una mano artigianale sa creare.

L’intervista su Millionaire

Oggi i due giovani startupper finiscono su Millionaire, il giornale di business per eccellenza. In una sezione del magazine incentrata sull’avvio di impresa dal nome “Dove trovo i soldi” possiamo infatti leggere una breve intervista a Marco e Davide. Il titolo dell’articolo “Quella volta che i genitori ci hanno visto il difficoltà” è strettamente legato all’argomento proposto da Millionaire “Come si chiedono i soldi a family and friends”, in cui vengono dispensati consigli su come farsi finanziare da famiglie e amici, senza però distruggere i rapporti.

Immagine dell'articolo sugli startupper reggini Marco e Davide su Millionaire

Il racconto di Marco sul finanziamento dell’attività

Marco Bellocco racconta la sua storia con il fratello Davide, dichiarando: “Per l’avvio dell’attività avevo impiegato solo il denaro che avevamo guadagnato in passato con il mio lavoro. Abbiamo fatto sempre tutto all’insegna del risparmio. Ma a un certo punto i nostri fondi erano agli sgoccioli e avevamo bisogno di denaro per coprire le spese. Non volevamo chiedere ai nostri genitori, ma eravamo in difficoltà e loro se ne sono accorti”.

Per scoprire di più acquistate l’ultimo numero di Millionaire!

Invitiamo tutti a sostenere questa piccola e particolare realtà artigianale calabrese, dove la moda incontra l’ecosostenibilità, dove le radici della tradizione incontrano l’innovazione, dove l’arte incontra la natura.

QUI L’INTERVISTA REALIZZATA SU REGGIOTV PER ‘CITYNOW’

Il primo raduno della stagione 2015/16 dell'ASD Reggio Calabria
Immagine dell'articolo sugli startupper reggini Marco e Davide
Angela Napoli premiata durante la manifestazione Angoli e i tesori calabresi a Serrastretta
Angoli, immagine collegata all'articolo sugli startupper reggini

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