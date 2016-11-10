Gli startupper reggini Marco e Davide tra le pagine di Millionaire
Due fratelli reggini con un brand di accessori ecosostenibili in legno, sughero e bergamotto raccontano su Millionaire come hanno finanziato l'avvio
10 Novembre 2016 - 12:51 | di Federica Geria
Due ragazzi con un’unica passione insita nel dna, quella per la moda. Marco e Davide sono due fratelli reggini che si sono lasciati guidare dalla stessa terra in cui sono nati e cresciuti per progettare qualcosa di unico ed eccezionale, dando vita ad un brand fatto di moda ed ecosostenibilità, che si veste del territorio in cui nasce e che coniuga tradizione e innovazione, creando prodotti inusuali ed eleganti con materiali pregiati.
Un brand 100% made in Italy, che punta alla qualità, realizzando accessori uomo/donna particolari, composti da tessuti di legno e sughero, buccia di bergamotto, bisso di misto lino, seta e cashmere, ognuno dei quali porta con sé una storia accompagnata dalla cura dei dettagli che solo una mano artigianale sa creare.
L’intervista su Millionaire
Oggi i due giovani startupper finiscono su Millionaire, il giornale di business per eccellenza. In una sezione del magazine incentrata sull’avvio di impresa dal nome “Dove trovo i soldi” possiamo infatti leggere una breve intervista a Marco e Davide. Il titolo dell’articolo “Quella volta che i genitori ci hanno visto il difficoltà” è strettamente legato all’argomento proposto da Millionaire “Come si chiedono i soldi a family and friends”, in cui vengono dispensati consigli su come farsi finanziare da famiglie e amici, senza però distruggere i rapporti.
Il racconto di Marco sul finanziamento dell’attività
Marco Bellocco racconta la sua storia con il fratello Davide, dichiarando: “Per l’avvio dell’attività avevo impiegato solo il denaro che avevamo guadagnato in passato con il mio lavoro. Abbiamo fatto sempre tutto all’insegna del risparmio. Ma a un certo punto i nostri fondi erano agli sgoccioli e avevamo bisogno di denaro per coprire le spese. Non volevamo chiedere ai nostri genitori, ma eravamo in difficoltà e loro se ne sono accorti”.
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Invitiamo tutti a sostenere questa piccola e particolare realtà artigianale calabrese, dove la moda incontra l’ecosostenibilità, dove le radici della tradizione incontrano l’innovazione, dove l’arte incontra la natura.
QUI L’INTERVISTA REALIZZATA SU REGGIOTV PER ‘CITYNOW’
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