Golem Software Palmi, impatto positivo con il neo coach Giorgio Draganov

«Il contatto con il gruppo è stato positivo, le sensazioni sono buone». Suona la carica il neo coach della Golem Software Palmi, Giorgio Draganov, che si appresta a tornare in campo nella serata di martedì 22 dicembre alle 20 e 30 quando affronterà nell’ultimo turno del 2015 la Clendy Aversa. Una sfida importante per la classifica, con le campane avanti di sole tre lunghezze, e per trovare quella continuità di risultati necessaria dopo l’ottimo successo registrato sabato sera contro la forte compagine della Delta Informatica Trentino.

«Sono molto contento dei nostri allenamenti – ha sottolineato il neo coach Giorgio Draganov – c’è tanta allegria e le ragazze hanno capito cosa mi aspetto da loro. Dobbiamo stare tranquilli e guardare avanti passo dopo passo, partita dopo partita. Sono sicuro che i risultati arriveranno. Le vittorie danno morale oltre che classifica. Stiamo lavorando per questo. Le ragazze ce la stanno mettendo tutta e questo va bene perché è tutta la squadra che assieme vince le partite».

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La Golem, dopo l’impresa di Trento, dove ha saputo ribaltare i favori dei pronostici tutti a favore delle padroni di casa (lanciatissime e alla ricerca della quinta vittoria consecutiva), è pronta a dare battaglia sportiva contro le campane dell’Aversa con l’intento di chiudere il gap in classifica e rilanciarsi in campionato. L’intenzione di Ilaria Speranza e compagne è quella di regalarsi e di regalare al pubblico di Palmi un’altra importante vittoria in vista dell’arrivo delle festività natalizie.

L’invito al pubblico di Palmi

La Chiosa di coach Draganov è dedicata al pubblico di Palmi in vista della partita di martedì sera valevole per il penultimo turno del campionato di serie A2: «Aspettiamo la gente di Palmi in massa per chiudere in bellezza questo anno. Serve la spinta di tutti per lasciare un segno positivo in questa ultima partita del 2015 ed avere ancora più stimoli per ripartire a gennaio. Il risultato è importante. Una cosa è vincere e poi poter andare a casa per festeggiare con i propri cari con i mente un risultato positivo, altra cosa è la sconfitta. Ecco perché è importante il sostegno da parte di tutti. Vincere aiuta a vincere ed assieme è ancora più bello».

Ad arbitrare l’incontro di martedì sera presso la palestra provinciale “Mimmo Surace” tra Golem Software Palmi e Clendy Aversa saranno gli arbitri Marco Zingaro E Roberto Guarneri.