Domenica in campo due tra le squadre più in forma del campionato

Due, tra le squadre più in forma del campionato. E’ una sfida che promette tanto spettacolo quella in programma nella serata di domenica 24 gennaio a partire dalla ore 18 tra Golem Software Palmi e Saugella Monza. Rispettivamente sono tre e quattro le vittorie consecutive inanellate dalle due compagini che sono pronte a darsi filo da torcere per continuare la scalata in classifica.

Le calabresi guidate da coach Giorgio Draganov hanno infilato un trittico di vittorie niente male suggellato dalla classica ciliegina sulla torta sette giorni fa con il tre a zero inflitto a domicilio alla Fenera Chieri ‘76. Dal canto suo Monza, allenata da coach Davide Delmati, arriva a Palmi forte dei quattro successi consecutivi inanellati nelle ultime apparizioni, che sono valsi in classifica il terzo posto a sole 5 lunghezze dalla capolista Forlì e due dalla vice capolista Soverato.

Il lavoro del preparatore atletico Della Volpe

A contribuire alla crescita della Golem Palmi il lavoro avviato da diverse settimane dal neo preparatore atletico della calabresi, Paolo Della Volpe: «Stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro che abbiamo avviato durante il periodo natalizio e poi proseguito nelle settimane successive. Sto seguendo con lo staff tecnico i progressi delle atlete e posso toccare con mano i continui miglioramenti. Il nostro è stato un lavoro specifico per arrivare pronti ad una sfida molto complessa come quella che ci attende contro Monza che è una bella corazzata, ma le ragazze sono pronte».

Quasi un mese a contatto con l’ambiente Golem, accanto a coach Draganov con il quale ha lavorato già in passato, per il prof Della Volpe è tempo di primi bilanci: «C’è il potenziale per continuare a fare bene. Qualche atlete sta crescendo e presto lo faranno tutte. Il nostro è un continuo percorso di crescita. Mi trovo bene. Ho trovato un bel gruppo ed una bella società, ingredienti necessari per fare bene».

La sfida di domenica e l’invito al pubblico

Adesso la Golem è attesa da una partita tanto difficile quanto importante con la dirigenza che ha invitato il caloroso pubblico a riempire le gradinate della palestra provinciale “Mimmo Surace” e a stare vicino alle ragazze con un incitamento continuo.

La partita tra Golem Palmi e Saugella Monza, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di serie A2, prima giornata del girone di ritorno, sarà arbitrata dal primo arbitro Rosario Vecchione, coadiuvato dal secondo Enrico Autuori e segnapunti referto elettronico Gianluca Branca.