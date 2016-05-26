Gomorra: la produzione Medusa vorrebbe realizzare una serie in Calabria

Una casa di produzione americana penserebbe a una fiction sulla 'ndrangheta nello stile di Gomorra: tra smentite e indiscrezioni su regista e cast

di Laura Maria Tavella– I rumours erano già trapelati da tempo ma, da una nota stampa diffusa da Mediaset, pare che alcuni produttori cinematografici statunitensi stiano progettando di realizzare in Calabria una fiction dallo stile narrativo e contenutistico simile a ‘Gomorra’, la fortunata serie tv, la cui seconda stagione è in onda in questi giorni su Sky.

Il clamoroso successo della serie ambientata a Napoli avrebbe, infatti, convinto un’importante casa di produzione di Philadelphia a gettare le basi per un ambizioso progetto cinetelevisivo, ambientato in Calabria e ispirato al tragico racconto dell’ascesa criminale di alcuni esponenti della ‘ndrangheta calabrese.

La risposta di Medusa sulla pagina Facebook della serie

Nonostante la nota stampa, però, sulla pagina Facebook della serie Gomorra, alla domanda di alcuni utenti circa la veridicità della notizia, la Medusa ha prontamente risposto che “Per il momento la produzione non si è mostrata interessata al progetto”.

Secondo indiscrezioni, poi, l’ultimo ostacolo sarebbe quello di scegliere un regista all’altezza per la realizzazione del progetto: il più probabile sembrerebbe il regista catanzarese Angelo Chiarella, uno dei più validi conoscitori delle dinamiche narrative del fenomeno ‘ndrangheta, già alla direzione di opere molto valide come “Contrabbandieri – La serie”, “Mario. Storia di un vetrinista” e “La vita di Mattia Preti”.

Gli attori che potrebbero entrare nel cast

Oltre al regista, trapela anche qualche rumors sugli attori: Jerry Calà e Adriano Pappalardo potrebbero entrare a far parte del cast, assieme a un nutrito gruppo di attori calabresi.

Non è da escludere, però, che nei prossimi giorni si aggiunga alla lista dei possibili protagonisti qualche altro grande nome.

Non ci resta che attendere la conferma ufficiale dell’inizio delle riprese: secondo la nota stampa, la produzione intenderebbe avviare i lavori entro e non oltre la fine dell’anno.

Stay tuned!