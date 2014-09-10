Good Food in Good fashion. Milano Moda Donna dal 17 al 23 Settembre si unisce al cibo per una Settimana della Moda tutta da gustare.

Di M.Carmela Di Marte – Quando la moda si unisce al cibo in una Milano pronta ad ospitare il prossimo anno l’Expo 2015, non può che venirne fuori un vero e proprio capolavoro.

Tra gli innumerevoli eventi che Milano e la sua Settimana della Moda presentano, vi è quello promosso dall’Associazione Maestro Martino, rappresentata dallo Chef Cracco, il quale attraverso il progetto Good Food in Good Fashion, tenta di interpretare e riscoprire il connubio tra identità culturale ed alimentare, per una Lombardia tutta da gustare. Il Concept di partenza di questa iniziativa è l’Aperitivo, con una modalità del tutto innovativa: offrire ai visitatori la possibilità di assaggiare i fashion appetizer a chilometri zero, preparati dagli Executive Chef dei più prestigiosi alberghi milanesi, ed ispirati alle forme e ai colori delle sfilate in corso alla Settimana della Moda.

L’iniziativa, in programma dal 17 al 23 Settembre, si terrà in concomitanza con quella della Settimana della Moda Donna e permetterà, attraverso la disponibilità di alcune location di lusso – come Bulgari Hotel Milano, Hotel principe di Savoia, Palazzo ParigiHotel & Grans Spa Milano, The Westin Palace Milan, Armani Hotel Milano e molti altri ancora – di partecipare ad un Aperitivo che si terrà ogni sera dalle 18:30 alle 20:30 in una delle seguenti location, e di gustare gli Appetizer d’autore al costo di 20 euro.

Un evento da non perdere.

Per tutte le info sul progetto e sugli eventi collegati, visitate il sito: http://milanogourmetexperience.it/