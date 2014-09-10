Good Food in Good fashion. Milano Moda Donna dal 17 al 23 Settembre si unisce al cibo per una Settimana della Moda tutta da gustare.
Dal 17 al 23 settembre gli chef dei grandi hotel milanesi servono fashion appetizer ispirati alle sfilate della Settimana della Moda Donna
10 Settembre 2014 - 14:32 | di Redazione
Di M.Carmela Di Marte – Quando la moda si unisce al cibo in una Milano pronta ad ospitare il prossimo anno l’Expo 2015, non può che venirne fuori un vero e proprio capolavoro.
Tra gli innumerevoli eventi che Milano e la sua Settimana della Moda presentano, vi è quello promosso dall’Associazione Maestro Martino, rappresentata dallo Chef Cracco, il quale attraverso il progetto Good Food in Good Fashion, tenta di interpretare e riscoprire il connubio tra identità culturale ed alimentare, per una Lombardia tutta da gustare. Il Concept di partenza di questa iniziativa è l’Aperitivo, con una modalità del tutto innovativa: offrire ai visitatori la possibilità di assaggiare i fashion appetizer a chilometri zero, preparati dagli Executive Chef dei più prestigiosi alberghi milanesi, ed ispirati alle forme e ai colori delle sfilate in corso alla Settimana della Moda.
L’iniziativa, in programma dal 17 al 23 Settembre, si terrà in concomitanza con quella della Settimana della Moda Donna e permetterà, attraverso la disponibilità di alcune location di lusso – come Bulgari Hotel Milano, Hotel principe di Savoia, Palazzo ParigiHotel & Grans Spa Milano, The Westin Palace Milan, Armani Hotel Milano e molti altri ancora – di partecipare ad un Aperitivo che si terrà ogni sera dalle 18:30 alle 20:30 in una delle seguenti location, e di gustare gli Appetizer d’autore al costo di 20 euro.
Un evento da non perdere.
Per tutte le info sul progetto e sugli eventi collegati, visitate il sito: http://milanogourmetexperience.it/
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie