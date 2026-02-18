Decreto Maltempo, Ferro: ‘Ancora una volta mantenuti gli impegni assunti’

“L’approvazione da parte del consiglio dei ministri del decreto per l’emergenza maltempo , con lo stanziamento complessivo di oltre un miliardo di euro, rappresenta una risposta concreta e tempestiva a sostegno delle comunità colpite dal ciclone Harry in Calabria, Sicilia e Sardegna”.

Lo dichiara in una nota stampa l’on. Wanda Ferro (FDI), sottosegretario all’Interno, che prosegue:

“Ancora una volta sono stati mantenuti gli impegni assunti. Il Governo Meloni ha agito con rapidità e senso di responsabilità, intervenendo sin dalle prime ore con un primo immediato stanziamento di 100 milioni di euro, a cui oggi segue un ulteriore e significativo rafforzamento delle risorse per sostenere cittadini, imprese ed amministrazioni locali”.

