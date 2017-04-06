Graffi di primavera, a Cosenza mostre, incontri, giochi, spettacoli e cosplay contest
Per la prima volta in Calabria le tavole originali di Lupo Alberto, il web-comic Labadessa e Barbie Magazine: il 22 aprile al Museo del Fumetto tra mostre, giochi e cosplay
06 Aprile 2017 - 09:05 | di Vincenzo Comi
Il 22 aprile, in occasione della terza edizione di “Graffi di Primavera“, le porte del Museo del Fumetto si riapriranno al pubblico per ospitare un evento unico nel suo genere, promosso da Cluster Società Cooperativa e dalla Provincia di Cosenza.
Le mostre con le tavole originali
Per la prima volta in Calabria saranno visitabili le mostre con le tavole originali di Lupo Alberto, uno dei personaggi più amati della storia del fumetto italiano; Labadessa, il fenomeno del web-comic la cui pagina facebook in pochissimo tempo ha raggiunto quasi 500 mila iscritti, e Barbie Magazine, la rivista che racconta le storie della bambola più famosa al mondo.
Per l’apertura saranno presenti Bruno Cannucciari, matita che insieme al mitico Silver ha reso grande il Lupo della fattoria McKenzie che, per l’occasione ha disegnato il manifesto della rassegna omaggiando la città di Cosenza e Mattia Labadessa, la mente creativa dietro al pennuto giallo che ha saputo conquistare i social.
Dall’apertura, prevista per le ore 16, per tutta la sera, insieme alle mostre e all’aperitivo sulla terrazza del museo, nel cuore del centro storico, l’evento propone una serie di altre iniziative per i gusti più diversi.
Poster art, laboratori e spettacoli
Si parte dalla Poster art, con l’esposizione di opere con a tema la figura del Lupo in tutte le sue declinazioni, si prosegue con “La Rivoluzione delle Seppie“, mostra e laboratorio di architettura in collaborazione con la London Metropolitan University. Spazio poi a “Lupus in Fabula” in cui si metteranno in scena le avventure di Lupo Alberto con l’aiuto dei bambini.
E ancora le fumetterie, la presentazione del “Corso di fumetto base“, il live show dello youtuber Dadobax, l’esibizione di LARP e GDR live.
Quindi spazio al cosplay contest il cui vincitore, votato dal pubblico, verrà premiato dalla special guest, la cosplayer Miriel Montague.
Chiuderà la serata, infine, l’esibizione live acustica dei G.O.P.S., la band vincitrice del Lucca Comics & Games 2015.
Le mostre restano aperte nei weekend
Nei weekend successivi tutte le mostre resteranno aperte al pubblico.
IL PROGRAMMA
22 aprile
ore 16.00
apertura mostre
LUPO ALBERTO disegni di Bruno Cannucciari
LABADESSA a cura di Maria Teresa Renzulli
BARBIE Magazine disegni di Monica Catalano
POSTER ART
LA RIVOLUZIONE DELLE SEPPIE
a cura di Rita Elvira Adamo e Florian Siegel
in collaborazione con Ex convento e London Metropolitan University
apertura SPAZIO FUMETTERIE
con Comix Store 2.0 Cosenza, Fumettomania Megastore, Ritorno Al Fumetto Fumetteria Midgard
16.00
LUPUS IN FABULA
spettacolo per bambini a cura di Tiziana della Cananea
Il LARP a portata di Spada – GDR Live
a cura di Eroi Dell’Ultimo Regno – EDUR GRV
Hedreja: il Confine tra i Mondi (La terza Corona)
Brutium Wolves LARP – Midgard
17.00
presentazione Corso di Fumetto BASE
con i docenti Lucio Perrimezzi, Massimiliano Veltri, Francesco Graziadio, Carmelo Macrì, Andrea Gallo
17.30
incontro e sessione autografi con
Bruno Cannucciari e Mattia Labadessa
18.30
live show di DadoBax
19.00
COSPLAY CONTEST
vota il tuo cosplay preferito
special guest Miriel Montague
20.00
G.O.P.S!-GAME OVER PRESS START!
acoustic live
inoltre dalle ore 16.00
MASTERLAB
laboratorio di miniature e attrezzature cosplay
a cura di #MastersofComics
INSTALLAZIONE BARBIE VIVENTI
a cura di Nuovo centro danza di Raffaella Runco e Azzurra Ballet School
GIOCHI DA TAVOLO
APERITIVO SUL TERRAZZO
LA RIVOLUZIONE DELLE SEPPIE
Laboratorio con
Henry Igbineweka e Marie Lebrun
ingresso unico all’evento euro 5,00
Le mostre di Lupo Alberto, Labadessa, la Rivoluzione delle Seppie e Barbie
saranno visitabili fino al 10 giugno
ogni venerdì, sabato e domenica
dalle 15.30 alle 19.30
ingresso euro 3,00
info e contatti
www.museofumetto.it
info@museofumetto.it
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