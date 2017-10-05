“È uno spettacolo divertente che ha registrato oltre 50 mila presenze e ha superato le 90 repliche. Un one man show che ho riadattato per Reggio Calabria dove sbarcheranno particolari personaggi come Terence Hill, Elthon John, Cristiano Malgioglio e idoli dell’Hip Hop calabresi”. L’attore romano Max Giusti è pronto a strappare tanti sorrisi e ad aprire la stagione teatrale dell’Officina dell’Arte il prossimo 21 Ottobre al teatro “Francesco Cilea” con il suo “Cattivissimo Max”, spettacolo scritto dallo stesso Giusti insieme a Marco Terenzi e Giuliano Rinaldi. L’eclettico Giusti è anche un attore doppiatore: è la voce di Felonious Gru in “Cattivissimo me 3”, film che ha incassato un milione mezzo in un giorno appena è uscito nei cinema italiani.

“Gru si è evoluto con me. I cartoni ti fanno fare una pausa, in qualche modo ti portano indietro nel tempo e ti ricaricano, ti purificano l’anima. È stata una grande opportunità professionale, umana e doppiare un cartone mi ha permesso di tornare in un mondo che dimentichiamo troppo spesso. Per quanto riguarda il mio show, invece, sarò un po’ graffiante soprattutto con il mondo della televisione. Con il sorriso, parleremo di come è cambiata la Tv negli ultimi 30 anni, del successo della De Filippi per arrivare poi, ai nuovi italiani che popolano il nostro Paese. Spiegherò perché i negozi di frutta nel Centro Italia sono diventati egiziani e svelerò come ci prendono in giro i cinesi che, pur essendo di 4° generazione a Roma, parlano ancora con la L”.

Lo spettacolo e l’apertura della stagione dell’Officina dell’Arte

Uno spettacolo completamente rinnovato, parola dell’attore romano che, con i suoi personaggi, non farà sconti a nessuno.