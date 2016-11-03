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Grande attesa per ‘Fantastica’ la fiera del fumetto a Reggio Calabria

Fantastica porta al Castello Aragonese autori, fumetterie, cosplayer e giochi, con ingresso gratuito e il primo grande ospite già annunciato

03 Novembre 2016 - 12:42 | di Federica Geria

Fantastica, la fiera del gioco e del fumetto al Castello Aragonese di Reggio Calabria

Cresce l’attesa per “Fantastica”, la fiera del gioco e del fumetto che si svolgerà a Reggio Calabria, all’interno del magico scenario del Castello Aragonese, nei giorni 8-9-10 dicembre 2016, organizzata dall’associazione “Voyager” con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e la collaborazione di Francesco Guida, Roberto Palaia, Patrizia Cristiano, Caterina Madaffari e Federico Pugliese.

Una manifestazione ricca, che punta a coinvolgere un pubblico di ogni età e che offre un’entrata totalmente gratuita. Saranno presenti alla fiera numerosi autori, stand di ogni genere e tante fumetterie. Non mancheranno i cosplayer, vari youtubers, l’angolo videogames e giochi di carte.

Come saranno organizzate le aree del Castello

La suddivisione delle aree, all’interno dell’antica fortezza, sarà la seguente: area games nella torre, softair nel terrazzo, spazio cosplay, stand e ristorazione saranno invece situati al terzo piano.

Da poco lo staff di Fantastica ha inoltre annunciato la presenza del primo grande ospite della fiera: David Lloyd.

David Lloyd, il primo ospite annunciato

David Lloyd è un fumettista inglese, conosciuto soprattutto per aver illustrato il celebre V for Vendetta, uno dei migliori lavori dell’acclamato sceneggiatore Alan Moore e riconosciuto mondialmente come uno dei capolavori della letteratura a fumetti.

Durante il suo percorso, Lloyd, lavora per Halls of Horror, TV Comic , Eclipse Comics, DC Comics, Wildstorm, e per alcune testate della Marvel Comics, inoltre crea il personaggio Nightraven e realizza la graphic novel Kickback. Disegnò anche per Hellblazer sui testi di Grant Morrison e su Storie di Guerra, dell’irlandese Garth Ennis. E proprio tra le prime pagine di Storie di Guerra viene descritto lo sbarco degli alleati a Melito Porto Salvo.

In Italia le opere di David Lloyd sono edite da Magic Press, che oltre a V for Vendetta ha pubblicato “Il Territorio”.

Un grande artista dunque, che per la prima volta approderà a Reggio Calabria, grazie a “Fantastica”.

Fantastica, fiera del fumetto a Reggio Calabria: immagine dell'evento al Castello Aragonese
Fantastica, fiera del fumetto a Reggio Calabria: immagine dell'evento al Castello Aragonese

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