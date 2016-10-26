City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Grande attesa per l’uscita nelle sale del film ‘Racconto calabrese’

Storia di radici, famiglia e giustizia: il primo film di una produzione indipendente calabrese distribuito al cinema a livello nazionale

26 Ottobre 2016 - 09:47 | di Redazione

Locandina del film Racconto Calabrese di Renato Pagliuso, in corsa per i David di Donatello

Arriva sul grande schermo Racconto Calabrese del regista Renato Pagliuso. Si tratta di storia legata alle radici della terra, alla famiglia e alla giustizia, nella quale l’amore di un padre va al di là di ogni limite.
Tra gli interpreti principali avrà un ruolo determinante l’attore americano Robert Woods (Zì Nicola) e i calabresi Paolo Mauro (Pasquale), Marco Silani (Lino) e Chiara Conti (Concetta).

Distribuzione nelle sale dal 27 ottobre

Prodotto da Esterno Giorno Film Production, è il primo film realizzato da una produzione indipendente Calabrese che esce al cinema a livello nazionale, infatti sarà distribuito al cinema dal 27 ottobre da West 46th Films. Il trailer ufficiale è disponibile al seguente link https://youtu.be/uscKDQUfnLY

Finalmente una Calabria che viene raccontata non come terra di mafia ma come terra di valori familiari importanti i cui protagonisti sono mossi dall’amicizia e dall’attaccamento alla propria terra. «Racconto Calabrese è la storia di un uomo semplice, un padre, un lavoratore come tanti che, ritrovandosi senza la sua famiglia e senza amici dopo essere stato calunniato, si lascia morire. Sono convinto che ogni uomo quando muore lascia sempre qualcosa in sospeso.

La trama del film

E allora perché non immaginare la possibilità di “tornare” per un istante e trovare qualcuno disposto ad ascoltarti?», ha dichiarato il regista.
Si tratta della storia di Pasquale che torna a Morano Calabro, suo paese d’origine, dopo che il vizio del gioco lo ha allontanato dalla famiglia e lo ha reso un uomo solo e schivo. Nicola Gaffuri è un uomo ingiustamente calunniato senza essersi mai potuto chiarire con la sua unica figlia, Concetta. Lo strano e misterioso incontro tra i due porterà Pasquale e il suo amico Lino in un viaggio “on the road” alla ricerca della ragazza per ricongiungerla al padre e alla sua terra e trovare il modo di perdonare loro stessi.

di Antonella Postorino

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Cinema
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?