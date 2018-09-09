La Calabria è da sempre fucina di talenti e artisti affermati a livello nazionale ed internazionale, in particolare nel campo musicale, dalla popolare, alla classica, anche grazie al prezioso Conservatorio di Reggio Calabria, dalla pop alle nuove forme musicali.

Mimmo Cavallaro è uno dei maggiori rappresentati della musica antica calabrese, con all’attivo centinaia di concerti in piazze stracolme di pubblico festante ed appassionato, sia in Calabria che in tutto il mondo: sono ancora vivi negli occhi di tutti i momenti di gioia e festa nella Plaza de Mayo di Buenos Aires, con la presenza di oltre 20.000 appassionati.

L’evento è impreziosito anche dalla presenza di Tony Canto, autore, compositore, cantautore, produttore, arrangiatore e chitarrista siciliano, ospite di Mimmo Cavallaro sul palco. Tony Canto ha collaborato in progetti musicali dove hanno suonato artisti come Bollani, Bosso, Mesolella, Spinetti, Smoke (Tom Waits) e tanti altri. La sua poliedricità artistica si riflette nelle numerose attività in campo musicale, cinematografico e teatrale. Come autore, ha scritto per Nina Zilli, Mannarino, Patrizia Laquidara, Le Sorelle Marinetti, Musica Nuda, Pilar, Bungaro. E’ autore del celeberrimo brano: “A mare si gioca“, interpretato da Nino Frassica sul palco di Sanremo

Si preannuncia, quindi, il tutto esaurito a Piazza Garibaldi, Martedi 11 Settembre alle ore 21.30.

Fonte: Associazione Culturale Incontrimoci Sempre per il Volontariato