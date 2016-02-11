Grande attesa per il live dei Negramaro al Palasport. Si va verso il sold out

La Calabria “scalpita” per la tappa reggina dei Negramaro in riva allo Stretto il prossimo 8 di maggio, seconda data di un tour “La Rivoluzione sta arrivando”, che si preannuncia emozionante e ricco di effetti scenici spettacolari. Il live, patrocinato dal Comune di Reggio Calabria ed organizzato dalla Esse Concerti Srl , avrà come location il Palacalafiore di Pentimele.

Prevendite e biglietti: pochi posti ancora disponibili

Le prevendite dei biglietti sono già partite e gli organizzatori fanno sapere che sono ancora pochi i posti rimasti disponibili e possono essere acquistabili su www.livenation.it e tramite il circuito TicketOne (www.ticketone.it) ma anche su www.inprimafila.net e alle prevendite abituali. “La Rivoluzione Sta Arrivando Tour” continua dunque anche per quest’anno con nove concerti nel mese di maggio, in città non ancora toccate.

La band capitanata dal leader Giuliano Sangiorgi partirà il prossimo 5 maggio da Taranto, per poi continuare a Reggio Calabria, Napoli, Pescara, Forlì, Varese, Genova, Conegliano, con una grande conclusione all’Arena di Verona. Il live atteso dai fan calabresi e non solo, di sicuro metterà in risalto le grandi qualità dei sei musicisti salentini che hanno saputo imporsi meritatamente come la band pop-rock italiana di maggior successo dell’ultimo ventennio. E’ uno spettacolo che ha entusiasmato il pubblico e convinto la critica, per l’indiscussa qualità del progetto, le ottime prestazioni della band e non ultima la resa straordinaria dal vivo dei nuovi brani dell’omonimo album di inediti.

Un anno ricco di successi per la band salentina

Per i Negramaro si preannuncia un altro anno ricco di successi visto il precedente che, con i singoli dall’album rilasciato a settembre e certificato platino, hanno dominato l’airplay estivo ed autunnale ottenendo un’ottima accoglienza radiofonica per ciascuna delle tracce estratte. Il gruppo salentino è ormai fra i musicisti italiani più apprezzati di tutto lo stivale per la loro capacità di combinare elementi tipici della musica rock mantenendo però uno stile che strizza l’occhio anche alla musica pop.

Insomma, un gruppo di abili musicisti che compongono canzoni dal grande appeal per un grande numero di ascoltatori, sia nei loro pezzi più energici che in quelli maggiormente soft.

L’inizio della scalata verso il successo della band salentina comincia con il singolo “Mentre tutto scorre” tratto dall’omonimo album del 2005 contenente altri pezzi considerati fra i più belli come “Solo3min”, “Nuvole e lenzuola” e “Estate”. Da lì in poi, la strada al successo commerciale è spianata con gli album successivi “La finestra”, “Casa 69” che ha ottenuto addirittura il quadruplo disco di platino, e il più recente “La Rivoluzione Sta Arrivando”.