Grande attesa per la rassegna teatrale ‘Vacantiandu’

C’è grande attesa in città per la prima serata della rassegna teatrale “Vacantiandu – Città di Lamezia Terme” che prenderà il via sabato 28 novembre con lo spettacolo “Benvenuti a…”. Sul palco del Teatro comunale Grandinetti ci saranno attori del calibro di Giacomo Rizzo e Diego Sanchez, che saranno affiancati da Antonella Elia. Oltre ai protagonisti, sul palco del Grandinetti ci saranno anche due soubrette, Thayla Orefice e Martina Cenere, due attori Rosario Ippolito e Giancarlo Fusco e il fantasista Ciro Salatino.”

Benvenuti a…”, regia di Giacomo Rizzo, scelto dai direttori artistici della quinta rassegna teatrale promossa e organizzata dall’associazione “I Vacantusi”, Nicola Morelli, Walter Vasta e Sasà Palumbo, è uno straordinario viaggio nel mondo del varietà, dal Café Chantant ad oggi. Sketch, canzoni, balletti daranno vita ad un susseguirsi di ricordi ed emozioni di ieri e di oggi. Uno spettacolo ricco di divertimento e spensieratezza, che riporta in scena il vero varietà fatto di costumi sfavillanti, sensuali ballerine, musiche suonate dal vivo, sketch e canzoni che hanno fatto la storia dello spettacolo internazionale. Un connubio di emozioni, situazioni esilaranti e numeri di gran classe fanno si che lo spettatore venga letteralmente rapito dallo spettacolo. Una compagnia di veri artisti racconta l’evoluzione del Varietà dal 1800 ai giorni nostri, costruendo un vero e proprio viaggio che ripercorre tutte le tappe salienti di oltre 100 anni di tradizione, Partendo dal Café Chantant per poi passare all’Avanspettacolo, passando per la Sceneggiata e la Rivista fino ad approdare ai moderni Musical. Tra motivetti da canticchiare, accattivanti coreografie ed esilaranti situazioni comiche il pubblico diventerà parte integrante di un grande spettacolo.