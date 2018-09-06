L'unica cover band ufficiale di Rino Gaetano ha fatto cantare e ballare Piazza Giovanni XXIII con il Nuntereggae Più Tour

È stata la terza volta al festival “Il Federiciano” per la Rino Gaetano Band, l’unica cover band ufficiale dell’amatissimo Rino Gaetano, salutata da tanto pubblico ed entusiasmo. L’affollatissima Piazza Giovanni XXIII di Rocca Imperiale ha cantato e ballato animatamente i brani proposti nel “Nuntereggae Più Tour“, che prende il nome dall’omonimo album che compie ben 40 anni (nell’album ci sono anche le canzoni “Nuntereggae Più” e “Gianna”, considerato il più grande successo di sempre).

A distanza di tanti anni, le canzoni del cantautore di origini calabresi continuano a parlare per lui, riuscendo a comunicare alle nuove generazioni in modo incisivo, come nessun altro artista.

Alla band, capeggiata da Alessandro Gaetano – in arte, GreyVision -, va il grandissimo merito di aver saputo raccogliere lo spirito di Rino e anche per questo, oltre che per il loro talento, ogni esibizione è accompagnata dall’enorme affetto del pubblico.

Al festival “Il Federiciano” di Rocca Imperiale, nelle persone di Giuseppe Aletti (direttore artistico della rassegna poetica) e Valentina Meola (direttore editoriale della casa editrice Aletti), il grande intuito di aver creato un’ampissima comunità in Calabria, che ogni anno si ritrova per il consueto appuntamento festivaliero nel “Paese della Poesia”, dove è stata affissa anche una stele con il testo della canzone “Aida“.