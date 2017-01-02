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Grande festa per i 100 anni di nonna Anna De Carlo

Tra parenti, amici e il saluto del sindaco, nonna Anna, nata il primo gennaio 1917, festeggia il traguardo dei cento anni a Reggio Calabria

02 Gennaio 2017 - 15:04 | di Redazione

Anna De Carlo festeggia il traguardo dei cento anni a Reggio Calabria

Festeggiata con parenti ed amici la signora Anna De Carlo, nata a Reggio Calabria il primo gennaio del 1917 e residente nella zona sud della nostra città.

Felicissimi la figlia, i sei nipoti ed i quattro pronipoti che hanno organizzato una simpatica festa, allietata dalla presenza del Sindaco della Città Metropolitana, l’Avv. Giuseppe Falcomatà, che ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale brindando al bel traguardo dei 100 anni, serenamente e brillantemente raggiunto dalla nostra concittadina.

Festa per i 100 anni di Anna De Carlo con parenti e amici a Reggio Calabria
I 100 anni di nonna Anna De Carlo: il saluto dell'Amministrazione comunale

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