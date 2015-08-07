Grande impegno e organizzazione per il ‘Premio Simpatia della Calabria’

Anche in questo periodo di caldo agostano, e’ forte l’impegno e l’organizzazione dell’Associazione Incontriamoci Sempre, la macchina organizzativa della splendida realta’ culturale della stazione fs di Reggio S. CATERINA cammina come una ”FRECCIA” per arrivare all’appuntamento del 5 settembre con puntualità organizzativa. Nello splendido ed affascinante BORGO DI CHIANALEA, nello scaletto a mare ,si svolgerà la cerimonia di premiazione di importanti personaggi calabresi o di origine che onorano la nostra meravigliosa CALABRIA, la location cerimoniale sara’ addobbata in tutti i particolari,anche dal punto d vista floreale ,a cura di una nota azienda del settore,scenografie ed altro faranno da cornice ad un premio che da diversi anni ,ha

assunto rilievo ed importanza a livello Nazionale. Altro aspetto non trascurabile e’ il concertone dei taranproject che si dovrebbe svolgere nell’area portuale di SCILLA, per l’occasione, imponente sara’ la macchina organizzativa di SICUREZZA in termini di mezzi ed uomini. Per l’occasione, il concerto dei TARANPROJECT sara’ il concerto dell’anno del loro tour, in quanto,dal punto di vista scenografico, si aprira’ con l’esibizione di MIMMO CAVALLARO e COSIMO PAPANDREA a bordo della passarella PATRIARCA 2 , per ribadire la storia e la cultura della pesca tradizionale del

pescespada. Ringraziamo l’amministrazione che si sta prodigando nella collaborazione dell’evento, con tutti gli sforzi,anche in un momento ,come e’ noto, che attraversano in questo periodo la

maggior parte dei comuni calabresi.