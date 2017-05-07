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Grande partecipazione al raduno Fiat 500 reggino – FOTO

Domenica 7 maggio il lungomare reggino si è riempito di Fiat 500 e auto storiche per l'ottavo raduno, nell'anno dei 60 anni della piccola utilitaria

07 Maggio 2017 - 13:40 | di Federica Geria

Raduno delle Fiat 500 a Reggio Calabria, immagine del 7 maggio 2017

Oggi, domenica 7 maggio, è in corso l’ottavo raduno delle “vecchie” e care fiat 500.

Le strade di Reggio Calabria ed in particolare il lungomare “Italo Falcomatà” sono invasi dalle fiat 500 e da altre auto storiche. La manifestazione organizzata dal fiat club 500, coordinato dall’impeccabile Enzo Polimeni, ha preso il via alle ore 9:00 con il concentramento delle auto e colazione al Bar Matteotti, per poi procedere per le vie più importanti di Reggio: via Marina, via Aspromonte, Corso Garibaldi, discesa via Fata Morgana, salita via Biagio Camagna, discesa Largo Colombo, via Genoese Zerbi, via vecchia Pentimele. Alle 13.30 è inoltre previsto il pranzo dei partecipanti al ristorante “Cos’è”.

Alle ore 15:00 prenderà invece il via la premiazione di tutti i partecipanti. “Proprio quest’anno -ha detto Enzo Polimeni – la fiat 500 compie 60 anni dalla propria nascita che festeggeremo in occasione di questo raduno a Reggio Calabria. In questo 2017 abbiamo voluto denominare tutti i raduni delle 500 belle in 500 tour”.

Un evento che ha riscosso grande successo e che ha raccolto una calorosa partecipazione, da parte dei tanti reggini che incuriositi hanno passeggiato in Via Marina visitando le tantissime 500 esposte, sotto i raggi del sole.

Foto di Domenico Suraci

Fiat 500 e auto storiche al raduno sul lungomare di Reggio Calabria, maggio 2017
Fiat 500 d'epoca al raduno sul lungomare di Reggio Calabria, maggio 2017
Auto storiche in sfilata a Reggio Calabria durante il raduno delle Fiat 500

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