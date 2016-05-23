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Successo per la 1ª edizione degli ‘Abbracci Gratis’

Un cartello e tanti abbracci: a Rossano la prima edizione regionale degli Abbracci Gratis ha trasformato per un giorno la città nella capitale dell'abbraccio terapia

23 Maggio 2016 - 15:22 | di Redazione

Abbracci Liberi Rossano, l'iniziativa Free Hugs in Piazza Le Fosse

Meraviglioso successo della  1ª edizione regionale degli “abbracci Gratis” a Rossano di domenica 22 maggio 2016.

Un gruppo di amici si sono dati appuntamento a Rossano domenica 22/05/06 dalle ore 18.30  in p.zza B. Le Fosse con un cartello con su scritto: “Abbracci Gratis” e hanno regalato abbracci a tutti quelli che lo hanno desiderato.

Il percorso è stato itinerante tra il punto d’incontro Piazza B. Le Fosse (zona Garitta-Vigili), via Nazionale,  e V.le De Rosis.

Per un giorno “Rossano Capitale” dell’Abbraccio terapia, gratuita e pacifica!

Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 1
Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 2
Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 3
Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 4
Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 5
Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 6
Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 7
Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 8
Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 9
Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 10
Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 11
Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 12
Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 13
Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 14
Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 15
Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 16
Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 17
Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 18
Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 19
Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 20
Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 21
Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 22
Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 23
Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 24
Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 25
Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 26
Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 27
Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 28
Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 29
Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 30
Abbracci Gratis a Rossano, Free Hugs in piazza Le Fosse, foto 31

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