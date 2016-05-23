Successo per la 1ª edizione degli ‘Abbracci Gratis’

Un cartello e tanti abbracci: a Rossano la prima edizione regionale degli Abbracci Gratis ha trasformato per un giorno la città nella capitale dell'abbraccio terapia

Meraviglioso successo della 1ª edizione regionale degli “abbracci Gratis” a Rossano di domenica 22 maggio 2016.

Un gruppo di amici si sono dati appuntamento a Rossano domenica 22/05/06 dalle ore 18.30 in p.zza B. Le Fosse con un cartello con su scritto: “Abbracci Gratis” e hanno regalato abbracci a tutti quelli che lo hanno desiderato.

Il percorso è stato itinerante tra il punto d’incontro Piazza B. Le Fosse (zona Garitta-Vigili), via Nazionale, e V.le De Rosis.

Per un giorno “Rossano Capitale” dell’Abbraccio terapia, gratuita e pacifica!