Ancora grande successo per Meriam Jane a “The Voice of Romania“. L’Artista reggina di origini Nigeriane continua a sorprendere ed entusiasmare giudici, platea in studio e pubblico a casa.

Le sue performance sembrano davvero aver colpito l’anima dei rumeni che hanno giudicato Meriam Jane come la migliore voce Pop Rock che abbia mai messo piede sul palco di The Voice of Romania (Vocea Romaniei).

L’interpretazione magistrale di “Weak” degli Skunk Anansie le ha consentito di accedere alle ultime battute di un Talent che in Romania è il riflesso della musica nazionale, lo specchio su cui si riflettono i sogni di tutti gli artisti.

Basti pensare che “Vocea Romaniei” va sempre oltre il 30% di Share ed è trasmesso sul canale commerciale principale (Pro TV).

Meriam: “Essere qui è un sogno, aver già raggiunto questi risultati era per me impensabile fino a poco tempo fa! Eppure adesso non vorrei che finisse mai! Faccio parte di un Team fortissimo ed il nostro capitano,Tudor Chirilă, è un Artista immenso. Ho imparato molte cose grazie a lui. Gli sarò grata sempre!”. Il prossimo passo potrebbe concedere a Meriam l’accesso diretto in finale. Si andrà avanti grazie al televoto.

Per votare Meriam Jane anche dall’Italia sarà sufficiente accedere al sito di “The Voice Romania (http://vocearomaniei.protv.ro/voteaza), autenticarsi tramite Facebook e dare la propria preferenza.