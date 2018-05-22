Bruzzano, l'abbazia di Santa Maria di Tridetti a Staiti e Brancaleone Vetus: tanti partecipanti alla terza tappa del progetto di Giardino di Morgana e Kalabia Experience

Si è conclusa la terza tappa del progetto “La via dei Borghi” ideato dalle associazioni il Giardino di Morgana e Kalabia Experience che ha ottenuto oltre al patrocino del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana di Reggio anche quelli, per la tappa in questione, dei comuni di Staiti, Bruzzano e Brancaleone.

La giornata è iniziata con un viaggio nella storia del borgo di Bruzzano dove i tantissimi partecipanti si sono lasciati rapire dalla bellezza dell’Arco Carafa e da quelle di Rocca Armenia rese fruibili grazie all’intervento di pulizia che la Pro Loco di Bruzzano periodicamente compie nell’intero borgo.

Dall’abbazia di Tridetti a Brancaleone Vetus

La seconda tappa di giornata ha visto protagonista l’affascinate abbazia di Santa Maria di Tridetti dove ad attendere i partecipanti c’erano il sindaco del piccolo borgo di Staiti, comune nel quale ricade il prezioso monumento, Giovanna Pellicanò ed il presidente del consiglio comunale Leone Campanella che dopo i saluti del sindaco ha introdotto i visitatori nei secoli di storia dell’abbazia.

Dulcis in fundo dopo pranzo i partecipanti hanno assistito all’inaugurazione della nuova toponomastica del borgo di Brancaleone Vetus realizzata dalla Pro Loco presieduta da Carmine Verduci per poi seguire gli antichi sentieri del borgo per visitarne i resti tra i quali spicca la grotta del c.d. “Albero della Vita”.

La guida di Sebastiano Stranges e i partner

I tanti partecipanti sono stati accompaganti durante la giornata da Sebastiano Stranges che con le sue doti comunicative ha saputo coinvolgere l’intero gruppo.

Oltre alle tre Pro Loco di Staiti, Bruzzano e Brancaleone importante la collaborazione delle aziende partner Santo Antonio dei f.lli Morabito di Africo e 0964.biz.

Ospiti e collaborazioni: la Valle degli Armeni e l’Area Grecanica

Si registra la significativa partecipazione di Domenico Stranieri, sindaco di Sant’Agata del Bianco accompagnato dai consiglieri Jaime Gonzàlez Molina e Letizia Monteleone che hanno dato un bel segnale di collaborazione e sostegno al progetto La Via dei Borghi che vedrà la tappa del 18 di novembre attraversare proprio Sant’Agata, borgo inscindibilmente connesso a Saverio Strati.

Significativa anche la presenza di Leonardo Panetta, vicepresidente dell’ass. Gallicianò Centro Studi Grecofono con il quale si è rafforzata la sinergia culturale tra la Valle degli Armeni e l’Area Grecanica simbolicamente rappresentata dallo scambio delle bandiere Armena e Greca come già avvenuto nella tappa del sei di maggio che aveva visto protagonisti i borghi di Gallicianò ed Amendolea.

Lanciato come di consueto il contest fotografico su Ig_calabria con l’ hashtag di giornata Ig_ValleDegliArmeni