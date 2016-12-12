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Grande successo per l’iniziativa ‘Addobba il tuo albero’

Oltre quaranta giovani abeti bianchi addobbati dai bambini nei quartieri: dopo le feste saranno trapiantati nel Parco Nazionale dell'Aspromonte

12 Dicembre 2016 - 17:54 | di Redazione

Addobba il tuo albero a scuola, l'iniziativa del Comune di Reggio Calabria con il Parco dell'Aspromonte

«Un bel momento di educazione ambientale dedicato ai bambini delle nostre scuole, quasi un inno alla vita in vista del Santo Natale». É quanto ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Falcomatà commentando l’iniziativa, avviata stamani, realizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e con l’Azienda Calabria Verde.

«Più di 40 giovani piante di abete bianco – ha spiegato il Sindaco – sono state posizionate nelle diverse circoscrizioni della città, consentendo ai bambini delle scuole reggine di addobbarle con nastri, lettere e palline. Un piccolo segno che guarda al futuro. Gli alberelli, che hanno adesso più o meno la stessa età dei bambini che li hanno addobbati, saranno infatti trapiantati, subito dopo le feste natalizie, sul territorio montano del nostro Comune, all’interno del Parco Nazionale. Per questo è stata scelta una specie tipicamente autoctona dei nostri boschi, l’abete bianco, con l’obiettivo di arricchire il nostro immenso patrimonio ambientale con la messa a dimora di 40 nuovi arbusti che nel tempo raggiungeranno l’altezza di 25-30 metri».

«L’iniziativa ha dunque un forte valore educativo oltre che simbolico – ha concluso il Sindaco – che va molto oltre il momento delle festività. E ritengo significativo che i protagonisti di questo percorso di educazione ambientale improntato al futuro siano stati proprio i bambini, sui quali riponiamo le nostre speranze per l’avvenire della nostra terra».

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