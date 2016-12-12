Grande successo per l’iniziativa ‘Addobba il tuo albero’

«Un bel momento di educazione ambientale dedicato ai bambini delle nostre scuole, quasi un inno alla vita in vista del Santo Natale». É quanto ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Falcomatà commentando l’iniziativa, avviata stamani, realizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e con l’Azienda Calabria Verde.

«Più di 40 giovani piante di abete bianco – ha spiegato il Sindaco – sono state posizionate nelle diverse circoscrizioni della città, consentendo ai bambini delle scuole reggine di addobbarle con nastri, lettere e palline. Un piccolo segno che guarda al futuro. Gli alberelli, che hanno adesso più o meno la stessa età dei bambini che li hanno addobbati, saranno infatti trapiantati, subito dopo le feste natalizie, sul territorio montano del nostro Comune, all’interno del Parco Nazionale. Per questo è stata scelta una specie tipicamente autoctona dei nostri boschi, l’abete bianco, con l’obiettivo di arricchire il nostro immenso patrimonio ambientale con la messa a dimora di 40 nuovi arbusti che nel tempo raggiungeranno l’altezza di 25-30 metri».