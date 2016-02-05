Grande successo per due giovani ballerini reggini ai Campionati Italiani Assoluti Fids 2016

di Nicla Rodà – Tenacia, passione, fatica e amore per la danza, sono gli elementi che hanno contraddistinto due giovani ballerini reggini ai Campionati Italiani Assoluti Fids 2016 nella categoria Over 18 classe Master per la Combinata 10 balli (Danze Standard e Danze Latino Americane), svoltosi lo scorso 29 gennaio al Palacongressi di Rimini; si tratta di Saverio Carbone e Federica Scappatura, che hanno raggiunto il terzo posto sul podio conquistando la medaglia di bronzo e portando in alto il nome della nostra città.

Il percorso della coppia dal 2008

I due formidabili atleti calabresi ballano insieme dal 2008, da allora è un continuo tripudio di successi: crescono artisticamente di anno in anno calcando a passo di danza le scene di prestigiose competizioni a livello nazionale e internazionale.

Dopo precedenti partnership con altri ballerini, iniziando dalla classe B1 nelle Danze Latino Americane, dalla classe A2 nelle Danze Standard e dalla classe A nella Combinata Dieci Balli. Dopo anni di Sacrifici nel 2012 ottengono il passaggio alla classe A1, sia nelle Danze Standard come Semifinalisti al Campionato Italiano, sia nelle Danze Latino Americane come Finalisti (4°posto) al Campionato Italiano, arricchendo notevolmente il medagliere con il titolo di Vice Campioni Italiani nella Combinata 10 Balli classe A.

Conquistano la classe Internazionale (AS – classe ottenuta per meriti sportivi) nelle Danze Standard nel 2014; nel mese di Ottobre dello stesso anno, scelgono di continuare la carriera agonistica nella Classe Master/Professionisti per darsi la possibilità di perfezionare la loro tecnica ai massimi livelli.

Dal Club Azzurro ai Mondiali WDSF

Nel Gennaio 2015 durante il Campionato italiano Assoluto FIDS svoltosi a Rimini presso il Palacongressi, conquistano il 4°Posto nella Combinata Dieci Balli Professionisti nella categoria Over 18 (4° Posto Danze Standard – 2° Posto Danze Latino Americane), risultato che dà loro l’opportunità di entrare a far parte del Club Azzurro con Ufficiale convocazione ad Aprile 2015 da parte della FIDS.

Lo scorso 16 Maggio 2015 nella cittadina tedesca di Böblingen (Stoccarda) presso il Kongresshalle, con un caloroso pubblico che ha riempito l’intera location, si è svolto il World Championship WDSF Professional Division Ten Dance (Campionati del Mondo WDSF Professionisti Dieci Balli) al quale vi hanno preso parte. I due ballerini , tesserati FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva) e WDSF (World Dance Sport Federation) conquistano una strepitosa Semi-Finale piazzandosi al 10° posto nella classifica mondiale, rappresentando l’Italia con orgoglio ed enorme soddisfazione

E sempre in Germania, a Stoccarda, lo scorso Agosto, Al German Open Championship (nelle Danze Standard nella PD Rising Star)hanno conquistato la Semi Finale.

Gli obiettivi e i ringraziamenti

I due giovani atleti affermano di ritenersi soddisfatti del risultato raggiunto e della performance dimostrata durante le fasi di gara ed aggiungono di voler continuare a lavorare sodo affinché le loro performance atletico/tecniche siano sempre al meglio per questa e le prossime stagioni agonistiche.

Saverio e Federica sono due dei migliori modelli d’esempio della nostra città per i giovani che sempre più spesso vogliono avvicinarsi al mondo della danza. Orgoglio reggino, i due talenti affermano di voler continuare con grande tenacia a percorrere questo cammino nella Danza Sportiva portando avanti i loro sogni affinché possano realizzarsi. Colgono l’occasione per ringraziare vivamente i loro genitori, gli amici e i parenti e i loro maestri, che hanno collaborato con grande affetto e professionalità al raggiungimento di questo strepitoso traguardo: Aquilone Dino, Roberto Borelli, Ramona Bursi, Massimiliano Sodini, Antonino Marcellino.