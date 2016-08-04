Grande successo per l’ VIII torneo dell’ Associazione ‘Ausonia’

Si è concluso il Torneo Ausonia di calcio a 5, riservato ai ragazzi nati dal 2003 in poi. La manifestazione che è giunta all’ottava edizione ha vissuto il momento conclusivo il 28 luglio, nella fantastica scenografia dello Sport Village di Catona. Simona Tripodi, radioconduttrice di Radio Touring, ha presentato la serata finale organizzata splendidamente e curata nei minimi dettagli, dall’Associazione Culturale Ausonia, e nella quale non hanno voluto mancare due artisti locali, Aurelio Mandica e Noemi D’agostino.

Il premio Ausonia 2016 a Jorge Vargas

Quest’anno il premio Ausonia 2016 è andato a JORGE VARGAS, giocatore ed ex capitano della Reggina, con la seguente motivazione: CAMPIONE REGGINO D’ADOZIONE PER LE SUE GRANDI DOTI UMANE E SPORTIVE. Vargas, insieme agli organizzatori, ha premiato i 280 ragazzi partecipanti al torneo, soffermandosi con loro per autografi e foto.

Dopo la proiezione di un video dei momenti sportivi più significativi della sua carriera, l’ex capitano amaranto ha voluto lanciare un messaggio a tutti i giovani aspiranti campioni, evidenziando come il calcio debba essere un momento di sano divertimento e al contempo debba favorire un’ occasione di crescita sociale, morale e formativa, da non deturpare inseguendo falsi miti a manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Reggio Calabria, dal Comune di Villa San Giovanni e dal Comune di Fiumara.

Dopo i saluti istituzionali dei consiglieri comunali di Reggio Calabria Enzo Marra, Antonio Pizzimenti, Demetrio Marino, del presidente del Consiglio comunale Demetrio Delfino e dell’ on. Giuseppe Giordano, i quali, garantendo come in questa occasione la loro costante vicinanza, unanimemente hanno ringraziato i dirigenti dell’Associazione Ausonia per il loro impegno nelle iniziative di carattere sociale svolte sul territorio e per la loro sensibilità a tematiche giovanili.

La borsa di studio in memoria di Giuseppina Bruna Scrivo

Non solo sport; ma anche sociale; l’Ausonia è questo. L’Associazione ha infatti consegnato la 2^ Borsa di Studio voluta e patrocinata dalla famiglia CARERE, in memoria della Professoressa Giuseppina Bruna Scrivo in Carere.

Un messaggio veicolato con un gesto concreto, finalizzato alla formazione e alla crecita dei ragazzi, non solo dal punto di vista sportivo e sociale, ma anche dal punto di vista educativo. La Borsa di studio è stata consegnata da Domenico Carere, in rappresentanza della famiglia, ai vincitori del Concorso Ausonia “Sono bravo anche a Scuola”, riservato ai ragazzi partecipanti al torneo. I premiati sono stati: Antonio Suraci della squadra Tiki Taka per la categoria “primi calci”, Vincenzo Meliado’ della Polisportiva S. Maria di Salice per i “pulcini” e Giovanni Gatto della squadra Galattici per gli “esordienti”.

Nell’intervento conclusivo, il Presidente Fortunato Giunta, ha voluto fortemente ringraziare tutti i partecipanti e soprattutto le loro famiglie che, con grandi sacrifici, si sono sobbarcate tre settimane di faticosi viaggi essendosi dovuti spostare dai territori periferici della provincia, con lo scopo di far partecipare i loro figli al torneo facendo gustare loro, serate di sano divertimento attraverso il fantastico propulsore aggregante quale lo sport è in grado di essere.

Un ringraziamento particolare è stato dedicato a JORGE VARGAS, insignito del premio Ausonia 2016, e soprattutto ai dirigenti Ausonia Domenico Carlo e Mimmo Villa – “le vere anime della manifestazione”. Il presidente Giunta ha avuto parole di gratitudine per lo SPORT VILLAGE, per l’ ASI e per tutti gli sponsor che hanno sostenuto concretamente l’associazione nella buona riuscita dell’ VIII edizione del Torneo Ausonia.

I risultati del torneo di calcio a 5

Per quanto riguarda l’evento sportivo, a laurearsi Campioni Ausonia 2016 sono state le squadre: Armando Segato Promesse Viola per la categoria ‘primi calci’, ‘pulcini’ ed ‘esordienti’; che si sono imposte in finale rispettivamente su ‘I Mitici’, ‘Leny Viaggi’ e ‘Galattici’.

I premi individuali sono andati: ai portieri che hanno subito meno goal: Filippo Neri e Vincenzo De Maio della Segato Viola per i primi calci, a Matteo Anghelone della Segato Viola per i pulcini e a Angelo Calabrese della Segato Viola per gli esordienti. I goleador sono stati: Antonino Putorti’ della Segato Viola per i primi calci, Antonio Saba della squadra Amici e Sorrisi per i pulcini e Francesco Giampaolo della Segato Viola per gli esordienti. Premiate pure le due ragazze che hanno partecipato al torneo, Laura Cimarosa portierino della Villese e Chiara Meduri attaccante della Pro Ludis con il premio ‘Miss ausonia 2016’.

Infine sono state premiate tutte le società partecipanti: Villese, Mirabella, Stella del Sud, Segato Viola, Pro Ludis, Galattici, Polisportiva Santa Maria di Salice, Memi Soccer, I Mitici, Tiki Taka, Sport time Taurianova, Rosarnese Evergreen, Reggina 2007, Sporting,Leny Viaggi, Reggina Amaranto, Reggina Bianca e Amici e Sorrisi, per un totale di 28 squadre suddivise in: 8 compagini ‘esordienti’, 10 ‘pulcini’ e 10 ‘primi calci’. iorni di grande calcio, divertimento e spettacolo al “San Carlo”

Due giorni di grande calcio, divertimento e spettacolo al “San Carlo.