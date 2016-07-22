Grande successo per la serata benefica Dacci una Zampa all’Hamburgeria

Si è da poco concluso l’evento benefico “Costruiamo Ohana” all’Hamburgeria RC, evento nato dall’obiettivo di contribuire alla raccolta fondi organizzata dall’associazione Onlus Dacci una Zampa, in vista della creazione di Ohana, l’oasi canina che, speriamo ben presto, sorgerà a Reggio Calabria.

Voleva essere un momento di gioia ed aggregazione, di sorrisi e beneficenza, una serata da trascorrere in compagnia, durante la quale si poteva donare e contribuire alla causa, e così è stato. Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, a parlarcene è la titolare dell’Hamburgeria, Federica Geria, nonché organizzatrice dell’evento:

“Siamo davvero soddisfatti della serata, oltre ad aver visto davvero tanta gente partecipare calorosamente, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ovvero quello della raccolta fondi. Ieri sera, insieme alle volontarie di Dacci una Zampa, abbiamo dato vita ad un grande team!”

Come si è svolta la serata

Come è stata organizzata la serata?

“All’esterno del locale è stato allestito un banchetto solidale, nel quale le volontarie hanno venduto a scopo benefico, numerosissimi gadget, magliette, shopper, tazze, accendini e tanto altro, tutto marchiato Dacci una Zampa. Ad aiutarci nella raccolta fondi, anche il disegnatore Gabriele Candido, che ha allietato la serata creando caricature per tutti i clienti, ricambiate con delle offerte volontarie. Le caricature sono state più di 60 e Gabriele si è ritrovato a disegnare le ultime, tra una risata e qualche segno di stanchezza, anche durante la chiusura del locale, e di questo lo ringraziamo! Come già avevamo detto la donazione da parte dell’Hamburgeria avveniva mediante la consumazione di un hamburger e una birra McFarland: la gente ha risposto benissimo all’evento, la richiesta è stata molto alta, non smettevamo di spinare birra! Un grazie va anche a Bruno Pavone, fotografo di CityNow che ha scattato tantissime foto, immortalando i migliori momenti della serata.”

I risultati della raccolta fondi

Siete riusciti a contribuire in maniera consistente alla raccolta fondi?

“Beh, questa è una raccolta che ha davvero bisogno di tanto sostegno. La costruzione dell’Oasi canina Ohana ha alla base un progetto grosso e sicuramente questo è solo l’inizio di una raccolta, che necessita di un grande supporto da parte di tutti. Posso dire che noi, nel nostro piccolo, ieri abbiamo dato una mano e il merito va anche a tutte quelle persone che ieri ci hanno scelto e son venute a trascorrere la serata all’Hamburgeria, ai nostri clienti, nuovi ed abituali. Grazie al banchetto solidale, alle caricature, alle offerte volontarie (inviate anche da altre città) e alla donazione di parte del mio incasso della serata, siamo orgogliosi di comunicare che abbiamo raccolto circa 800 euro, interamente devoluti a Dacci una Zampa.”

Avete in mente di collaborare nuovamente?

“Per ora nessun programma, ma non nascondo che ho davvero a cuore la causa, e che in futuro mi piacerebbe organizzare un altro evento insieme. Ieri è stata la dimostrazione che insieme si può. Con un piccolo contributo si può dar vita a grandi cose. Spero che dopo questo possano seguire altri eventi, e altre raccolte fondi, da parte di tutti, Dacci una Zampa se lo merita.”

La testimonianza di una volontaria

Concludiamo con l’intervento di una delle volontarie, Klelia, che ci dice: “Non ci aspettavamo davvero tutta questa solidarietà, siamo contenti e soddisfatti, ma lo saremo ancora di più quando Ohana, sarà una realtà, e finalmente potremo portare via tutti i nostri cani.”