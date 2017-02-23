Grande successo per ‘Sapori di Calabria’ a Merano

Grandissimo successo riscosso dalla degustazione dei Sapori di Calabria a Merano, in occasione dei festeggiamenti del 15-19 febbraio per la ricorrenza del 60° anniversario del Piccolo Teatro Mario Tartarotti, nell’ambito dei festeggiamenti per il 700° anno di ricorrenza della fondazione di quella cittadina tirolese.

Chi ha organizzato la promozione

La promozione dei sapori e dei colori della nostra Terra è stata organizzata dall’Associazione Fare In(m)presa in Calabria, grazie al sostegno fondamentale fornito dall’Ente Parco Aspromonte e dal Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria che hanno da subito accolto favorevolmente l’iniziativa. Un plauso particolare alle aziende calabresi che hanno fornito i prodotti ampiamente apprezzati durante la degustazione: Le Nostrane di Vadalà Natale, Vini Tramontana, Pasticceria Malavenda, I sapori di Calabria di Luigi Belmonte, Fattoria Curtuladi, Azienda Agricola Rinaldis e Azienda Agricola Ozzeni.

Fare In(m)presa in Calabria punta allo sviluppo economico, per garantire occupazione, scommettendo sul turismo e sulla produzione eno-gastronomica, aiutando le imprese calabresi, che sono in grado di produrre delle vere e proprie eccellenze, ad uscire dai confini regionali.

L’incontro con gli amministratori di Merano

In tale ottica, particolare rilevanza ha l’incontro con gli amministratori Meranesi di una delegazione dell’Associazione Fare In(m)presa in Calabria, composta dalla Presidente Dott.ssa Bernardina Ranieri, dal Dott. Enzo Cuzzola, da Luigi Belmonte, Consigliere comunale di Santo Stefano d’Aspromonte e dall’Avv. Graziella Guido, assessore del Comune di Crosia. Il meeting ha sancito una prima ipotesi di collaborazione fra le amministrazioni del Nord e del Sud, non solo per uno scambio culturale ma anche, e soprattutto, finalizzata al sostegno che i nostri amici del Tirolo si sono dimostrati disponibili a fornire alla nostra Regione, della quale hanno potuto apprezzare le produzioni alimentari e della quale molti di loro già conoscono i luoghi e le tradizioni. Tutto ciò nell’ottica di favorire la crescita della Calabria, anche nel rispetto della consistente rappresentanza di nostri corregionali residenti in quelle località.