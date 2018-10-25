Ci hanno provato, ma al termine di una giornata convulsa, piena di incontri e riunioni, la Commissione di Vigilanza ha detto no e quindi, come era abbastanza prevedibile il match tra la Reggina e la Juve Stabia si giocherà al Luigi Razza di Vibo sabato sera alle 20.45.

Il tentativo era stato quello di dimostrare la bontà del lavoro svolto fino al momento su quelli che venivano ritenuti gli interventi più urgenti e quindi i tiranti che dai piloni arrivano alla copertura, con il completamento da effettuare sulla lunga trave, dove la sostituzione della bullonatura è avvenuta solo in parte.

Nulla da fare e tutto rinviato alla prossima sfida, quella che salvo clamorosi imprevisti gli amaranto giocheranno certamente al Granillo contro la Paganese l’11 di novembre. Abbiamo già raccontato dell’amarezza manifestata dalla società per quanto continua ad accadere e quindi l’ennesima opportunità ancora rimandata di poter giocare in casa propria, soprattutto questa volta vista la forza dell’avversario, quindi con la necessità assoluta di avere il grande sostegno del pubblico.

Insieme a questo il mancato incasso, spese da sostenere nonostante si giochi per calendario in casa ed ancora trasferimento a Vibo campo dal quale la Reggina non riesce mai a produrre punti.