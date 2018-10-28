Granillo, i tifosi non ne possono più. Lo striscione del Razza parla chiaro

“3 mesi d’estate per la manutenzione… basta giocare con la nostra passione”. Questo lo striscione messo in grande evidenza ieri dai tifosi della Reggina al Luigi Razza.

Non ne possono più i supporters amaranto, rispetto ad una situazione che da atipica si è trasformata in paradossale e che ha visto la loro squadra del cuore giocare, quattro delle cinque gare casalinghe in calendario, in campo neutro.

Un messaggio chiaro, diretto, deciso quello dei tifosi nei confronti dell’amministrazione comunale, perché oltre a penalizzare società e squadra, l’esilio forzato obbliga chi da sempre sostiene la Reggina con calore e passione a sacrifici enormi oltre che logistici anche economici. Insieme a tutti coloro che, invece, con l’abbonamento in tasca e già pagato, per diversi motivi non hanno potuto seguire la squadra e su cinque gare interne ne hanno vista solamente una.