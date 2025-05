Granillo: cantiere riaperto, si lavora sulle torri faro – FOTO

Con la conclusione del campionato della Reggina, lo stadio Oreste Granillo torna ad essere cantiere. Dopo gli interventi sulla Tribuna Ovest, sono ripresi i lavori di riqualificazione dell’impianto.

In questi giorni si sta procedendo con le verifiche sul terreno sottostante, dove verranno posizionate le torri faro: strutture fondamentali per completare il nuovo sistema di illuminazione. Un passo avanti importante, anche in vista dell’omologazione per le gare serali.

I lavori dovrebbero concludersi entro due mesi e, in ogni caso, saranno terminati prima dell’inizio del prossimo campionato.

Sul posto è presente Eleonora Megale, responsabile del servizio impianti sportivi, che sta seguendo da vicino le operazioni.